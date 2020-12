Un investigador del CONICET Mar del Plata fue galardonado con Premio Houssay Trayectoria 2020

El investigador principal del CONICET Mar del Plata, Fernando Héctor Andrade perteneciente a la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMDP) fue seleccionado para recibir el Premio Houssay Trayectoria 2020 en la categoría Ciencias de la Salud.

Los Premios Houssay y Jorge Sabato son un reconocimiento en base a la generación de conocimiento, al impacto socio-productivo y a la formación de recursos humanos.

El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación dio a conocer los nombres de los científicos y científicas más destacados de las distintas áreas de la ciencia que recibirán los Premios Houssay, Houssay Trayectoria y Jorge Sabato, correspondiente al año 2020, en las siguientes áreas de investigación: Ciencias de la Salud, Ingenierías, Arquitectura, Informática, Ciencias y Tecnologías Ambientales, y Ciencias Humanas.

Fernando Andrade es ingeniero agrónomo, Master of Science in agronomy Crop Production and Physiology y Doctor of Philosophy in Crop production and Physiology. Trabaja en la Eco fisiología de cultivos, específicamente en la temática de "Productividad e impacto ambiental de sistemas intensificados de producción de granos en la región pampeana argentina".

Los Premios Houssay están destinados a investigadores menores de 45 años al 1º de enero de 2020 y a investigadoras menores de 48 años al 1º de enero de 2020. Los Premios Houssay Trayectoria, a investigadores mayores de 45 años cumplidos al 1º de enero de 2020 y a investigadoras mayores de 48 años cumplidos al 1º de enero de 2020 y el Premio Jorge Sabato es una distinción especial a investigadores tecnólogos que cuenten con un historial sobresaliente en transferencias y desarrollos tecnológicos.

Cabe recordar que el 10 de septiembre de este año se lanzó la convocatoria "Distinción Investigador/a de la Nación 2020" con la particularidad que, al ser un año de pandemia, todo el proceso se realizó de modo virtual. No obstante, "la respuesta de las instituciones científicas, las investigadoras y los investigadores sobrepasó las expectativas del Ministerio al ser mucho más que satisfactoria y alcanzar un récord de presentaciones en las once ediciones que ya lleva este premio", subrayó el secretario de Políticas y Planeamiento en Ciencia, Tecnología e Innovación a cargo de la convocatoria, Diego Hurtado.

Instituciones de todo el país presentaron las postulaciones de 277 investigadores, de los cuales 213 completaron su inscripción en los plazos estipulados. El procedimiento de los premios continuó con la reunión virtual de las comisiones de evaluación, integradas por pares que hicieron sus recomendaciones sobre las/os postulantes. Cada comisión se conformó por área de conocimiento y fueron integradas por referentes en cada una de ellas (para conocer quiénes fueron designados como evaluadoras y evaluadores por comisión ingresar a https://www.argentina.gob.ar/ciencia/investigador/convocatoria-2020/evaluacion

Las comisiones de evaluación elevaron a la Comisión de la Distinción sus recomendaciones sobre las candidaturas para cada premio. La misma se reunió el pasado 30 de noviembre y su función fue determinar a los y las ganadoras de los Premios Houssay, Houssay Trayectoria y Jorge Sabato. Estuvo conformada por el ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, Roberto Salvarezza; en representación del Consejo Federal de Ciencia y Tecnología (COFECYT), Dra. Luz Lardone -quien además, es integrante del Directorio del CONICET- y en representación del Consejo Interinstitucional de Ciencia y Tecnología (CICYT), Dra. Celeste Saulo.

La última gran etapa de "Distinción Investigador/a de la Nación 2020" será cuando el presidente de la Nación anuncie al Investigador de la Nación, que resultará elegido entre los ganadores del Premio Houssay Trayectoria.