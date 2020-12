Turismo: “Un buen verano no va a solucionar los problemas de nuestra industria”

Aldo Elías, presidente de la Cámara Argentina de Turismo, señaló este domingo en CNN Radio que durante la pandemia se han vivido “los ocho peores meses de la historia del turismo a nivel mundial”, a la vez que indicó que “un buen verano no va a solucionar los problemas de nuestra industria, con puestos de trabajo perdidos y empresas cerradas”.

En el programa CNN Aire de mañana, el especialista comentó que “por suerte hemos tenido un fin de semana XL que nos ha hecho replantear el panorama”, aunque destacó que no necesariamente los números de esos cuatro días puedan replicarse en temporada. “Por ahora las proyecciones son las mismas. Ojalá pueda haber más movimiento. No me animo a proyectar”, agregó.

En diálogo con Guillermo Panizza y Sebastián Iñurrieta, Elías manifestó que los precios para el turista “están atados a un momento particular de la economía, donde lo importante es ver qué alternativas aparecen”.

“Donde el precio se vaya de línea, uno tiene que cambiar de destino. Cada uno fija sus valores. Está en el turista pagarlos o no”, deslizó.

“Hay que concretar algo distinto”, propuso para un sector que opera “en un 35 % de sus capacidad”, auscultó.

El presidente de la Cámara sopesó que el Plan Pre Viaje ha sido “el mejor aporte de cualquier gobierno nacional a la industria en la historia. Termina el 31 de diciembre. Vamos a tratar de conseguir una prórroga. Unos 380 mil turistas compraron sus vacaciones a través de este sistema”.

Elías apuntó que los destinos más buscados son “Río Negro, la Provincia de Buenos Aires, Córdoba y Tierra del Fuego”, al tiempo que rescató el cuidado de los protocolos por el covid-19 y reveló que “hay tres modelos de requisitos en el país. Un 70 % de las provincias pide los mismos requisitos”.

Por último, Elías remarcó que viajar al exterior será “complicado por el dólar alto y los cargos creados por el Gobierno. Lo veo como algo casi inviable”.