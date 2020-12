Una joven investigadora marplatense fue premiada por su aporte a la innovación

La investigadora asistente del CONICET Lucia Asaro fue galardonada con la "Distinción Franco-Argentina en Innovación 2020" por su proyecto sobre reciclado de caucho.

La ingeniera en materiales fue reconocida por su proyecto postdoctoral durante la ceremonia que se realizó en el Palacio Ortiz Basualdo, sede de la Embajada de Francia, en Buenos Aires el pasado 3 de diciembre.

Asaro fue premiada por su aporte en el desarrollo de un proceso eco-innovador para la valorización de residuos de caucho: el reciclaje y la reutilización. El proyecto, que inició en 2017, se llevó a cabo en colaboración con el Instituto Nacional de Ciencias Aplicadas - Centre Val de Loire, INSA-CVL, Francia. El trabajo conjunto continuó de manera sostenida y este año Asaro realizó una nueva estancia de investigación en ese país a través de una beca del programa Bec.Ar.

La joven investigadora explicó que el proyecto estudia los mecanismos químicos y físicos involucrados en la devulcanización de diferentes tipos de caucho, desde un enfoque científico original y multidisciplinario.

En ese sentido, estudiaron diversas formas de reciclar los desechos de caucho, provenientes de neumáticos e industrias, para reducir su impacto medioambiental y aumentar su utilidad en términos de suministro de materias primas. "El objetivo principal consiste en desarrollar y optimizar un proceso ecológico e innovador basado en la utilización de dióxido de carbono supercrítico para recuperar los residuos de caucho vulcanizado", amplió Asaro.

La especialista desempeña su trabajo de investigación junto al investigador Exequiel Rodríguez en el grupo de Compuestos Estructurales Termorrígidos (CET) del Instituto de Investigaciones en Ciencia y Tecnología de Materiales (INTEMA-CONICET, UNMDP), además se desempeña como docente de la Universidad Nacional de Mar del Plata.

"Es realmente un honor recibir este premio. En lo profesional me motiva a seguir adelante con el proyecto y a trabajar en esta temática tan interesante y desafiante que es el reciclaje de caucho. Y en lo personal es una gran satisfacción, que me da mucha alegría. Siempre agradeciendo a todas las personas que han confiado en mí y que me han acompañado en estos años de trabajo", concluyó la joven investigadora.