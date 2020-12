El Municipio reabrió la inscripción para las carreras gratuitas del ISET

El Instituto Superior de Estudios Técnicos (ISET), ubicado en Bernardo de Irigoyen 4951, reabrió la inscripción para tres carreras: Análisis, Desarrollo y Programación de Aplicaciones, Analista en Calidad de Alimentos y Analista de Sistemas.

"Yo me recibí en el ISET y tuve dos razones para cursar acá. Primero, es municipal y gratuito. Y, por último, te enseñan todo lo que necesitás en solo tres años", reveló Luciano, egresado de la institución. Además, explicó: "Yo entré a esta institución porque a mí me gusta inventar cosas. Hay gente que escribe libros, otros que pintan cuadros. A mí me gusta hacer herramientas, inventar cosas nuevas que le ayuden a la gente a hacer sus tareas de todos los días", agregó.

Las carreras que se dictan en el ISET responden a la demanda laboral de Mar del Plata y Batán. Analista en Calidad de Alimentos tiene un importante impacto en la industria pesquera, frutihortícola y de la carne, mientras que las carreras de Sistemas fortalecen la formación en áreas como Programación y Computación.

Nacha Pedrini, Directora de ISET expresó que "cuando los estudiantes inician un trayecto formativo de nivel superior, no solo inician una carrera, también apuestan a un proyecto de vida que les permita superarse en lo personal e insertarse laboralmente en su comunidad".

El periodo de inscripción se extenderá hasta el miércoles 17 de febrero de 2021 y los interesados deberán completar el formulario correspondiente a cada carrera:

Analista en Calidad de Alimentos: (https://forms.gle/gWyxreu7xyqMwSW87)

Análisis de Sistemas: (https://forms.gle/hriuLw3toWcFRiL29)

Análisis, Desarrollo y Programación de Aplicaciones: (https://forms.gle/3L1G5AaGG6VVbi287)

Además, los aspirantes deberán presentar al momento de la inscripción la siguiente documentación en formato digital el DNI y el certificado de estudios secundarios o polimodal.

En el año 2021, se deberá realizar el curso inicial correspondiente a cada carrera, cuya modalidad será informada oportunamente por el Facebook de la institución (https://www.facebook.com/isetmdq).

Perteneciente a la Secretaría de Educación del Municipio, el Instituto Superior de Estudios Técnicos abrió sus puertas en 1999 y desde entonces ha ampliado su oferta educativa con la finalidad de contribuir a la formación integral de técnicos profesionales.

Por último, desde el Municipio informaron que para realizar consultas estará habilitado el correo: isetmardelplata@gmail.com