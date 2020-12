Casa sobre el Arroyo: las obras durarán un año y la inversión será de 44 millones de pesos

El Gobierno nacional anunció el llamado a licitación para la puesta en valor de la "Casa sobre el Arroyo", un emblema arquitectónico de Mar del Plata ubicada en Funes y Quintana.

El acto contó con la presencia del ministro de Turismo de la Nación, Matías Lammens, y el Secretario de Obras Públicas de la Nación. Además, estuvo presente el intendente Guillermo Montenegro junto con otros representantes del gobierno nacional, local y referentes de la cultura.

"Venimos a un hecho de un enorme valor simbólico y real: la recuperación integral de una de las joyas arquitectónicas en nuestro país. Una arquitectura de referencia, fruto de la creatividad. Es un punto de referencia para los que aman la arquitectura para su estudio, su comprensión. Va a ser un boom que va a complementar el valor patrimonial y turístico", inició Martín Gil.

El funcionario detalló que es "el puntapié" para que dentro "de un año" se pueda "tener esta casa con todo su esplendor una vez más en marcha". El pliego prevé 12 meses de trabajos desde el inicio de obra. "El proceso Contratar tiene una etapa de publicación y evaluación de propuestas. Estamos deseosos de culminarlo lo antes posibles, la apertura de sobres está prevista para febrero. Entre 30 y 60 dias después estaríamos empezando", puntualizó.

Las obras involucran una "recuperación integral" de la casa. Se trata de una recuperación integral de la casa. "Ha tenido modificaciones que por ahí no respetaron alguna funcionalidad que la casa tenia originalmente. Reestablecer el pliego que hace una reformulación integral y recuperación integral, y reconstrucción de aspectos que hoy ya no están. La tarea de reconstrucción no sólo abarca la casa, si no la parte complementaria de huéspedes, que también será recuperada integralmente y tiene como presupuesto oficial 44 millones de pesos, que hoy ya fue publicada en la página contratar", detalló Gil.

Asimismo, el titular de la secretaría de Obras Públicas anticipó que se concretará una nueva etapa de intervención en el Unzué "que va a implicar la recuperación integral de la fachada que da a la costa, la explanada y acceso al templo, para quizás dentro de un tiempo no muy lejano".

El intendente Guillermo Montenegro consideró que es "un momento de alegría" y "vamos a tener todos juntos la responsabilidad de cuidarla. En definitiva, pensar en el orgullo que a los marplatenses nos genera poner en valor la casa sobre el arroyo es importante".

"Estará dentro del área de Cultura y como Museo. Recrear lo que realmente era, que pueda ser visitada y sobretodo tiene un valor especial para los arquitectos", detalló Montenegro.

Por su parte, Lammens señaló: "Hoy terminar el día en esta obra, me parece que es empezar a recorrer ese camino para el reconocimiento internacional de Mar del Plata. Yo soy un enamorado de Mar del Plata y creo que tiene muchas posibilidades. Poner en valor obras como estas le da algo más para que la visiten turistas, de Argentina, del mundo. Es una de las cosas que falta masificar".

"Un dato que no es menor es que estamos todos juntos presentando esto, que no pertenecemos al mismo espacio político o pensamos diferente en algunas cosas. Pero el momento histórico de Argentina no permite más diferencias", afirmó el titular de la cartera de Turismo.