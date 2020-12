Las reservas hoteleras para Navidad y Fin de Año son del 20%

Las reservas hoteleras para las fiestas de Navidad y Fin de Año rondan el 20%, según detallaron desde la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica (AEHG) de Mar del Plata. En tanto, para enero detallaron que hay un 15%.

El vicepresidente de la AEHG, Eduardo Palena, aseguró que las reservas "están muy flojas" y precisó que les que "está siendo muy difícil que se puedan ocupar" las 52.000 camas con que cuenta el mayor destino turístico de la costa atlántica bonaerense.

“En Mar del Plata nuestra asociación cuenta con 150 hoteles adheridos, de los 500 existentes en la ciudad", dijo Palena y pese a ese presente complicado, indicó que todavía existe "la esperanza de que algunos se animen y vengan a último momento con demanda espontánea”.

Palena no dudó en puntualizar “que esta temporada atípica será de fines de semana" y reveló que "hoy en día los hoteles de 1 y 2 estrellas no han abierto sus puertas debido a que no se puede mantener el personal si no hay ocupación plena”.

Agregó que “hoy un hotel de 3 estrellas cuesta por noche en habitación doble con desayuno 6.000 pesos, mientras que uno de 4 estrellas está en 8.000 pesos y uno superior de 5 estrellas ya sube a los 15.000 pesos”.

“Para que un hotel funcione se necesita el 50% de ocupación para estar en equilibrio, por lo que con el 15% vamos a perder, y ya no nos interesa ganar sino poder pagar los compromisos y deudas que hemos acumulado en este año, ya que los costos son muy altos”, enfatizó.

Por su parte, adelantó que “la gente no viene porque tiene miedo al contagio de la Covid-19 y porque su poder adquisitivo ha caído, como el de todo el mundo”.

Por su parte, el titular de la Zona Sanitaria VIII, Gastón Vargas, manifestó que “Mar del Plata está en `alerta amarillo´ debido a un aumento de casos de coronavirus significativos”.

“Creo que hay que repensar la temporada y tomar otro tipo de medidas ya que Mar del Plata tiene más de 2.000 casos activos y un sistema sanitario tenso solo con población local”, aseguró.

Vargas dijo para finalizar que “hoy ya aumentaron las consultas en un 30% y ya hay camas ocupadas nuevamente en clínicas y hospitales”.

Fuente: Télam