Círculo cerró el año con un empate sin goles

No hubo caso. Ni una ni la otra racha se pudieron cortar. Y se hizo méritos para las dos, para convertir al menos un gol y, por qué no, despedirse del “Guillermo Trama” hasta el próximo año con un triunfo. Sin embargo, Círculo no la pudo meter y terminó empatando 0 a 0 con Desamparados de … Continuar leyendo "Círculo cerró el año con un empate sin goles"