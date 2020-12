Monte Hermoso: los guardavidas volvieron a marchar y reclamaron una mejora de sus salarios

Por segunda noche consecutiva, los guardavidas de Monte Hermoso se hicieron sentir en el corazón de la villa balnearia. Tras el cierre de otra jornada de playa con más de 30 grados, en el anochecer del sábado se concentraron en la bajada de Dufaur y Costanera y marcharon luego hacia el Centro de Convenciones, en la manzana donde están las principales oficinas del municipio.

Exhibiendo pancartas y banderas y haciendo sonar sus silbatos reglamentarios, volvieron a demandar una mejora salarial acorde con la función que cumplen durante la temporada de verano en el balneario del sudoeste bonaerense. Detrás del reclamo hay unos 40 trabajadores que ya están en funciones y en vilo por su resultado, otros 30 que se incorporarán después de Año Nuevo.

Según explicaron a Clarín los voceros de la protesta, piden ser encuadrados dentro del convenio colectivo que rige a los guardavidas en la provincia de Buenos Aires. “Nos contratan como empleados municipales, con sus salarios, que están por debajo del que deberíamos cobrar y así nos perjudican. Somos de los peor pagos en toda la provincia” aseguraron.

La diferencia entre un básico y el otro está, dijeron, en el orden de los $20.000. “El de los municipales no supera los 25.000 y el nuestro debería ser de 45.000. Por eso pedimos ir a una negociación paritaria y acordar en base a nuestro convenio provincial”, explicaron los voceros, algunos con 15 años de antigüedad en el puesto.

“Ya el año pasado los sueldos quedaron atrasados, porque siempre nos imponen un número. Y en diciembre pagaron un 21% para todos los municipales”, detallaron. De todos modos, el reclamo salarial no es el único que los mantiene desde el viernes en estado de alerta y movilización y hace que, al cabo de cada hora, hagan sonar sus silbatos en las bajadas sobre la playa.

“No tenemos un plus por riesgo y estamos trabajando 8 horas diarias, cuando nos corresponden 6”, detallaron. Desde fines de noviembre, cuando se incorporan los primeros guardavidas, el servicio de seguridad en la playa se interrumpe entre las 13 y las 15, porque, aseguran, no hay personal suficiente.

“En diciembre y marzo somos dos por bajada y nos dicen que pongamos la bandera roja de 'Prohibido Bañarse' en ese horario” comentó uno de los voceros del grupo, los días de franco se cubren mutuamente, pero cada guardavida debe hacer el turno completo.

“El que se termina perjudicando es el turista. A partir de enero, cuando se incorpora el resto, ya somos tres por puesto y el servicio puede mantenerse continuo entre las 8 y las 20” explicó el vocero. Tras la primera movilización del viernes por la noche, que los guardavidas realizaron con su vestimenta oficial y torpedos en mano, el intendente Alejandro Di Chiara (Frente de Todos) los convocó a una reunión.

El sábado por la tarde ofertó pagarles hasta $ 65.000, cifra que rechazaron. Cuando ya se preparaban para movilizarse nuevamente a la noche, los volvieron a llamar desde el municipio. “Se estiran hasta $ 68.000, pero sin tocar un solo punto de la paritaria que estamos reclamando. Así, no hay acuerdo, por lo que mantenemos el plan de lucha” informaron los voceros de la protesta.

"Amamos nuestro trabajo y a todo el pueblo montehermoseño, porque somos parte de él y seguiremos cuidando cada vida que visite estas playas, como cada día y pese a todos los padecimientos. Monte Hermoso es uno de los destinos turísticos más visitados de la Argentina y esta temporada estará nuevamente frente a los ojos de todos y todas. Demos entonces el ejemplo, poniéndole fin al conflicto, revalorizando el cuidado de la vida de quienes nos visitan", expresaron en una nota enviada al municipio.

Aseguraron que todas las decisiones las toman en conjunto y en asambleas con el voto de cada uno de los guardavidas. Respondieron así a críticas que algunos voceros del gobierno hicieron a la forma y momento del reclamo. “La gente en la playa nos consulta y cuando les explicamos, nos da su apoyo. Lo mismo en las movilizaciones que estamos haciendo” dijo uno de los voceros del grupo.

Agregó que este año renunció al cargo de jefe del cuerpo de guardavidas de Monte Hermoso, Sergio Colantonio, que llevaba más de 20 años en el puesto. “No vamos a dejar de cuidar a la gente”, comentaron, al descartar un endurecimiento de las medidas de fuerza con una huelga. Pero siguen esperando una reacción más abarcativa desde el gobierno municipal.

