Aldosivi quiere festejar por primera vez en casa

Aldosivi recibirá este martes como local a Rosario Central, en un partido correspondiente a la tercera fecha de la Zona Complementación A de la Copa Diego Amando Maradona del fútbol argentino.

El encuentro se disputará desde las 17.10 en el estadio José María Minella, con el arbitraje de Fernando Rapallini y la televisación de Fox Sports.

El "Tiburón" viene de derrotar a Patronato 1 a 0 como visitante, y buscará sumar de a tres por primera vez como local desde la reanudación de la actividad oficial.

Fiel a su estilo, el entrenador Ángel Guillermo Hoyos no dará a conocer el once titular hasta poco antes de salir a la cancha, aunque está claro que no podrá contar con al menos cinco jugadores por lesiones y bajas médicas.

Marcos Miers evolucionaba tras una operación y continuará su rehabilitación en Paraguay; Pablo Becker padece un dolor en una rodilla y tendrá al menos para una semana más de recuperación; y Leandro Maciel se encuentra en la etapa final de la recuperación de un desgarro y podría llegar al cruce de la próxima fecha contra Unión de Santa Fe.

A su vez, Jonathan Zárate presenta un cuadro gripal, mientras que Jonathan Zacaría sufrió una sobrecarga muscular en ambos muslos y durante la semana realizó trabajos de fisioterapia y kinesiología.

Además, en la última práctica de este lunes, Lucas Villalba fue desafectado de la lista de concentrados ya que tiene un fuerte estado gripal.

En Rosario Central, que viene de empatar 2 a 2 con Unión, volverán al primer equipo el marcador lateral derecho Damián Martínez y el delantero Luciano Ferreyra.

Martínez reemplazará al lesionado Rafael Sangiovani, quien sufrió la fractura del tercer dedo del pie derecho y fue operado el jueves último, mientras que "Pupi" Ferreyra ingresará en lugar del volante Francesco Lo Celso, según la formación que paró el director técnico "canalla", Cristian "Kily" González, en los últimos entrenamientos.