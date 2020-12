Exigen más gestión en los espacios públicos de Mar del Plata

Duros cuestionamientos a la gestión local pronunció el exconcejal Daniel Sosa, apuntando al estado de los espacios públicos y haciendo hincapié en la costa Atlántica. “Como marplatense es indignante ver el estado de abandono de los espacios públicos de la ciudad, ni Arroyo se había atrevido a descuidar así la costa marplatense”, señaló.

Para el ex edil marplatense, con fuertes vínculos en el Puerto de la ciudad, “el abandono que presenta la ciudad toda, las avenidas que tienen boulevard como Juan B. Justo, Tomas Edison; Fortunato de la Plaza (ex 39); Carlos Tejedor; Dr. Arturo Alió (ex 180) en las plazas; el litoral marplatense, sobre todo en la zona norte de la ciudad, desde la Av. Constitución, no se recuerda esta postal desastrosa: pastos y malezas que no se cortan desde hace meses, roedores, basura, y suciedad en general muestran un espectáculo paupérrimo a marplatenses y turistas. Estas fotos (las que acompañó en la gacetilla de prensa que llegó a esta redacción) muestran una ciudad abandonada”, planteó el dirigente.

“Ya que los marplatenses tenemos que aceptar que el Jefe de gabinete del intendente Montenegro venga ´importado´, en vez de ser únicamente opinólogo, podría al menos imitar a algunos municipios gobernados por el Pro, que por lo menos cuidan los espacios públicos también en grandes ciudades similares en cantidad de habitantes a la nuestra y con menor presupuesto”, enfatizó.

CRÍTICAS AL ESPACIO CAMBIEMOS

Según lo expresado por Sosa en un comunicado de prensa “el segundo mandato consecutivo de Cambiemos en la ciudad nos muestra que siguen con las mismas prácticas de gobierno: demagogia, marketing y mucha actividad en redes”.

“También se caracteriza por tener funcionarios que no vivían en la ciudad (recordar el paso de Toty Flores, Agustín Cinto, Mourelle o que se instalara Joaquín de la torre en Mar del Plata, partiendo por el propio Intendente (que recién se mudó a la ciudad luego que ganara las elecciones), o los funcionarios de Seguridad e Inspección General que tuvieron que renunciar, entre otras cosas, por la falta de conocimiento de la ciudad y sus actores”, agregó.

“El también importado Jefe de Gabinete, Alejandro Ravinovich, se ha convertido en un opinador de las medidas que toma el Gobierno Provincial y en las últimas horas cuestiona la falta de habilitación de fiestas y entretenimientos nocturnos hasta 200 personas, mientras todos los sanitaristas y funcionarios nacionales y provinciales se muestran preocupados porque la ciudad se encuentra al tope de los contagios en la provincia, aumenta día a día los casos de Covid-19, y está próxima a recibir cientos de miles de turistas en la temporada estival. Opinan, pero no se ocupan de lo que se tienen que ocupar”, concluyó el ex edil.