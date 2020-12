Horacio Taccone: “La gestión del COVID y la vacunación necesitan un plan que conozcamos todos”

En la sesión del martes se aprobó en el Honorable Concejo Deliberante un proyecto de comunicación presentado por el bloque de Acción Marplatense solicitando se informe sobre el Plan de Vacunación contra el COVID19. “Es importante contextualizar los datos dentro de un plan. Hay una gran diferencia entre una primer etapa de ejecución de un plan integral para la vacunación en todo el Partido de General Pueyrredon y números aislados.” expresó Taccone.

La diferencia entre un número y un Plan

“900 vacunas pueden ser una lluvia en una sequía grande, pero también pueden ser el comienzo de un plan venturoso. No es lo mismo 900 vacunas para Mar del Plata, que 900 vacunas como parte de un plan” dijo el concejal Horacio Taccone. Y agregó: “es por eso que le solicitamos al gobierno Municipal que brinden información transparente y diaria porque no es lo mismo el invierno que una temporada, no es lo mismo que estar frente a un buen comienzo como parte de un plan que conocer solo un número.”

Información diaria y accesible

Le solicitamos al ejecutivo que brinde información clara sobre las dosis que recibirá Mar del Plata y en qué tiempos se implementará la vacunación en caso de contar con diferentes etapas ya planificadas. “Consideramos importante conocer el alcance poblacional que tendrá la vacunación en la ciudad además de los procedimientos operativos que se llevarán a cabo para garantizar el acceso a la vacunación en los grupos definidos”, manifestó Horacio Taccone.

“Los establecimientos que se habilitarán como centros de vacunación y el personal que estará afectado a la implementación de la vacunación en Mar del Plata y Batán es otro de los puntos centrales que solicitamos al departamento Ejecutivo”, añadió el concejal de Acción Marplatense.