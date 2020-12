La Justicia obliga al Municipio a retomar la atención presencial de la oficina de Defensa al Consumidor

El Tribunal en lo Criminal N°3 de Mar del Plata obliga al Municipio a través de un fallo a que retome la atención presencial en las oficinas del área de Defensa al Consumidor. La medida cautelar ordena "al reestablecimiento pleno de manera progresiva del servicio presencial".

"Interpusimos una acción colectiva de amparo, donde pedimos como medida cautelar que se ordene a la Municipalidad el reestablecimiento pleno del servicio, porque entendemos que en este estado de situación, la atención de los problemas de consumidores y las funciones de la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC) son muchas y muy importantes", explicó a El Marplatense el abogado Rafael Luena, Director del instituto de defensa al consumidor y la competencia del Colegio de Abogador de Mar del Plata.

En este sentido, explicó que durante la pandemia se empezó a notar "que había un montón de denuncias y comentarios de consumidores, que no encontraban respuesta en la oficina de Defensa al Consumidor, porque estaba cerrada, no atendía de manera presencial, y los canales de comunicación que se suponia que tenían abiertos para trabajar, que eran una casilla de mail y dos líneas telefónicas, no te contestaban o lo hacían después de muchos días".

"Cuando los usuarios necesitaban más que nunca la respuesta de la oficina municipal, se encontraban con que estaban desprotegidos", aseveró el abogado, quien detalló las tareas de la OMIC: "Además de tomar denuncias y obtener conciliaciones, está el control de precios, de abastecimiento, cumplimiento de protocolos en los comercios, control de tarifas en servicios públicos.