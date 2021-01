Alquileres de temporada: "No es una cuestión de plata"

Las reservas de alquileres de inmuebles en la Costa Atlántica equivalen en la actualidad al 30% de las existentes en igual período del año pasado. La pandemia, el miedo a los contagios y la imposibilidad de ir con anticipación a recorrer inmobiliarias y propiedades conformaron un combo que hicieron que la zona de plazas muestre una gran oferta de casas y departamentos ya avanzado el verano sin reservas.

La expectativa del sector es que se produzca un repunte en las próximas semanas a partir de decisiones de último momento de los veraneantes, según contó el vicepresidente de Martilleros de la provincia de Buenos Aires, José María Sacco. Sin embargo, algunas otra voces no se sienten tan confiadas de que eso suceda.

Miguel Angel Donsini, presidente del Colegio de Martilleros de Mar del Plata, reconoció que hasta ahora la temporada viene floja. “A esta época estamos con un 30% respecto del año pasado y eso que hay varias propiedades menos porque sus dueños decidieron que no era negocio alquilarlas este año”.

El dueño de la inmobiliaria que lleva su apellido dijo que la baja no se debe a una cuestión económica. “Los que planean alquilar para veranear ahorran durante el año y en lo posible en dólares. No es una cuestión de plata. Si a esto le suma que casi no se aumentaron los valores por la baja demanda, es claro que no es un problema económico. El problema es el miedo al contagio a un rebrote del covid-19”.

Según el martillero marplatense, esa situación se repite a lo largo del Municipio de la Costa en donde dependiendo del balneario y el tipo de propiedad hay más o menos movimiento. “Hay algunos que sacaron sus propiedades del alquiler porque el costo del mantenimiento y de limpieza es mucho más alto que el valor que puedan cobrar. Y algo similar ocurre con las propiedades de alto valor, pero en otro sentido ya que sus dueños son personas que las alquilaban y veraneaban en los países vecinos pero como ahora no pueden viajar o las usan ellos o la ocupa algún familiar”.

Las valores que se están manejando en las ciudades de la costa atlántica donde la oferta es mayor para departamentos de un ambiente (para dos o tres personas) ronda $23.000 por quincena; de dos ambientes $29.500; y de tres ambientes los $35.500. Las casas de tres ambientes cotizan $42.250. Esos precios varían de acuerdo a la calidad, ubicación y superficie de las propiedades.

Cabe recordar que el Gobierno nacional estableció hospitales modulares en la costa bonaerense: Monte Hermoso, Necochea, Mar del Plata, Villa Gesell y San Bernardo, y estarán destinados para la atención exclusiva de turistas, con espacios dedicados a la realización de testeos y a la atención de personas con síntomas leves y moderados de coronavirus para descomprimir a los hospitales municipales reservados para la población estable.

