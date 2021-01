La Municipalidad recuerda tomar recaudos para evitar incendios

Ante la cantidad de incendios forestales y urbanos que se vienen sucediendo en el último tiempo en General Pueyrredon –y que ha provocado el cierre preventivo de la Reserva Natural de la Laguna de los Padres por este domingo- el Municipio recuerda algunos consejos y/o recomendaciones para evitarlos.

- No realizar quemas de pastizales.

- No quemar restos de poda o residuos.

- Hacer fuego únicamente en lugares permitidos.

- No arrojar colillas de cigarrillos.

- Mantener el pasto corto, alrededor de las viviendas.

- Cortar ramas de árboles desde el suelo y hasta los 2 metros (raleo).

- Tener en cuenta las chispas y pequeñas brasas que emite el fuego.

Hay que tener en cuenta las altas temperaturas y la sequía que –sumadas a las jornadas de viento- pueden traer inconvenientes, no solo en espacios verdes, sino también en el ejido urbano.

Desde la Dirección de Defensa Civil se viene alertando sobre esta situación desde hace más de un mes, a través de distintas reuniones de la Mesa de Emergencia sobre Incendios Forestales, de la que participaron funcionarios provinciales.

“Hay una línea directa que viene del intendente Montenegro y que apunta a acentuar todas las cuestiones referidas a la siniestralidad”, señaló Rodrigo Goncálvez, titular de Defensa Civil. “Hace un mes dijimos que esto podía pasar. Estamos en 25 salidas promedio por día. Son eventos duraderos y exigentes para el recurso de los bomberos. El desgaste de las personas que trabajan en este tipo de siniestros es significativo. El incendio de la papelera, por ejemplo, llevó al menos doce horas de trabajo”, agregó.

En ese sentido, el funcionario hizo referencia a las previsiones climáticas. “Esperamos lluvia entre mañana y el miércoles, según el pronóstico del SMN. Y eso seguramente nos aliviará un poco.”

Por último, Goncálvez volvió a hacer hincapié en un concepto que considera fundamental: “Como siempre digo, el 98% de los incendios son generados por la mano del hombre. En consecuencia, de cada 100 podemos evitar 98. Esta es una idea muy importante que debemos transmitirle a la sociedad. Hay que tener en cuenta algunas recomendaciones básicas, como no prender fuego en ningún lugar público, no prender restos de poda, hojas, no tirar basura porque el vidrio puede ser material conductor del incendio, ni colillas de cigarrillo. Está en nuestras manos”, concluyó.