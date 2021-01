El Municipio asegura que "el sistema sanitario no está estresado bajo ningún concepto"

Los casos de coronavirus crecen día a día en Mar del Plata, pero desde el Municipio aseguran que el sistema sanitario "no está estresado" y se mostraron en contra de la posibilidad de un toque de queda en la ciudad.

"El sistema sanitario no está estresado bajo ningún concepto. Si vemos que vienen subiendo los casos, en los menores de 40 años, distinto a lo que se vio en la primer etapa del covid en la ciudad", afirmó el coordinador de gabinete, Alejandro Rabinovich, en CNN Radio Mar del Plata (FM 88.3).

En relación a la posibilidad de un "toque de queda", el funcionario dijo que "cualquier medida punitiva sin haber tomado antes las medidas, no trae beneficio" a la vez que aseguró qeu "no hay margen después del año que pasó para tomar esto". "Es conocer un poco la ciudad. Si ahora digo que mañana se cierra y hay toque de queda, va a traer aumento de clandestinidad. En vez de 50 habrá 200 y mayor aglomeración de gente en los after de 18 a 22. Las medidas que se toman espasmódicamente hay que analizarlas", agregó.

"Trabajamos desde agosto, sabiendo que salud y trabajo van de la mano. En una ciudad que estuvo golpeada por la desocupación era importante pensar cómo iba a ser la temporada. Pensarla fue tomar medidas a partir de agosto, con los corredores saludables, los decks gastronómicos, trabajos con los balnearios y ampliar espacio público, los voluntarios (jovenes contratados en enero y parte de febrero para las tareas de control)", especificó Rabinovich.

Por último, el funcionario también destacó que en la ciudad se continúa mandando el parte diario con la cantidad de positivios de la jornada, a la vez que se utiliza el criterio epidemiológico del Ministerio de Nación. "Cualquier medida que se tome no tiene que tener por encima la política, si no buscar el mejor resultado", afirmó.