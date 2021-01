ARBA inició acciones de fiscalización en Mar del Plata: detectaron irregularidades en 56 edificios

La Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) comenzó las tareas de fiscalización en el marco del operativo de verano 2021, que durante la temporada abarcará distintos municipios de la Costa Atlántica y la región metropolitana.

Durante enero y la primera mitad de febrero, realizarán controles de mercadería en tránsito para verificar que los transportistas cuenten con documentación de respaldo de la carga; notificará deuda de Automotores y otros tributos; y buscará detectar irregularidades como la existencia de construcciones no declaradas que evaden el Impuesto Inmobiliario.

El titular del organismo, Cristian Girard, visitó este miércoles Mar del Plata e indicó: "Pensamos un operativo distinto. No enfocado en el control típico sino en la fiscalización catastral. A partir de imágenes satelitales, se realiza una prefiscalización, detectamos baldíos donde en realidad no hay baldíos sino construcciones o metros cuadrados construidos no declarados".

"Hoy, estamos en Peralta Ramos y Rawson, a la altura de Playa Chica, en las Torres Pelli, un edificio de más de 20 pisos que figura como un baldío y no está pagando el impuesto correspondiente. Como este caso, hay 56 en Mar del Plata", dijo.

"En este caso concreto, estamos notificando es al desarrollador, que es quien tiene que generar la novedad catastral y la rectificación en la declaración jurada para empezar a pagar el impuesto que corresponde", agregó.

En este marco, ARBA también realiza tareas de fiscalización vehicular inteligente. "Paramos vehículos de alta gama, vemos si tienen deuda de patente, notificamos la existencia, le damos la posibilidad de pagar en el momento y, sino, 30 días para hacerlo", detalló.