¿Cuándo comenzar una vida más saludable?

El médico clínico y especialista en conductas saludables Dr. Marcelo Suárez se refirió a esta particular época del año para comenzar una vida saludable.

Dijo que "la fecha clave para entrenarse con las conductas adecuadas y transformarse en un personaje saludable es entre Año Nuevo y Navidad, no entre Navidad y Año Nuevo".

"Tenemos que empezar a darle al organismo lo que necesita en todos los aspectos para que pueda desarrollar su máximo potencial y nos permita vivir más y mejor, independientemente de la edad y enfermedades que podamos padecer", añadió.

Remarcó que "uno enferma o envejece por los daños, no por los años".

Para Suárez, "lo primero que tenemos que preguntarnos es si estamos dispuestos a renunciar a lo que nos enferma".

Aprender a manejar el placer

"El organismo funciona con lo que necesita, no con lo que uno quiere ya que esto está relacionado con la química del placer (dopamina), no con la de la felicidad (serotonina)", explicó.

Dijo que "lamentablemente, la química del placer está muy bien explotada por la industria del consumo".

"No es que lo placentero sea malo. Lo perjudicial es que sea permanente y único. Tiene dos importantes características negativas: es efímero y necesita cada vez más estímulo", puntualizó el autor del libro No me enfermo más.

"Empecemos ya con una buena alimentación, hidratación, descanso, ejercicios físicos y de desestrés diario, y les aseguro que encontraremos el santo grial del bienestar, que en definitiva es lo único que importa", finalizó.

Tips para manejar la ansiedad por comer