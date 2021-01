El Partido FE de General Pueyrredon repudió los comentarios antisemitas de un diputado

El Partido Fe de General Pueyrredon repudió enérgicamente” los comentarios discriminatorios y xenófobos realizados en una reunión de zoom y virilizadas por las redes sociales realizadas por el Diputado Nacional Pablo Ansaloni y el dirigente gremial el necochense Mario Lastra ratificando dichos comentarios.

Las declaracionestienen un alto contenido racista y en contra del pueblo Judío: “Estamos más unidos que nunca, nadie nos va a romper a nosotros. Y nadie que no tiene que ver con nuestra provincia, porque son como los judíos, por ahí no tienen patria, no saben donde están o quienes representan. Yo se si a quien represento: represento a la seccional 185 de Colon, provincia de Buenos Aires”.

A través de un comunicado, desde el partido repudiaron "enérgicamente este tipo de comentarios en contra del pueblo judío que ha enfrentado prejuicios y hostilidad durante siglos, y la peor manifestación de estos se produjo durante la segunda guerra mundial, cuando seis millones de judíos fueron asesinados por los nazis o sus cómplices en lo que conocemos como el holocausto".

Ratificamos su condena “a cualquier expresión de odio y antisemita”, ya que no representan los ideales del pueblo argentino.

Por este motivo, desde el Partido FE de General Pueyrredon y su Concejal Nicolás Lauria, solicitaron la expulsión de su cargo de presidente del Partido Fe a nivel Nacional. "Le requerimos al interbloque Unidad Federal para el Desarrollo que no sean cómplices de los dichos del Diputado Pablo Ansaloni y realicen un comunicado repudiando los comentarios y la expulsión de la Cámara de Diputados de la Nación Argentina y que el INADI realice la denuncia correspondiente para que esta persona responda por sus dichos en contra del pueblo judío", concluyeron.