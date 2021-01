Gastronómicos: "La temporada se ha caído a pedazos"

La temporada de verano no atrajo al enorme flujo de turistas que suelen llegar para tomar un descanso en las ciudades balnearias de la costa atlántica. La pandemia de coronavirus y la amenaza de una segunda ola de contagios, sumadas a la posibilidad de implementar restricciones, algo que por el momento ha quedado en stand by, hizo que muchos decidieran no viajar.

En Mar del Plata, la situación hotelera y gastronómica es preocupante, "estamos mas tranquilos con respecto a la versión que circulaba con respecto a las restricciones, aunque el daño ya está causado, teniendo en cuenta incluso, las reservas que se han caído con todas las versiones que circularon", manifestó Luciano Chaia, referente del sector, en diálogo con el programa "Antes que sea Tarde", por Radio Mitre Mar del Plata FM 103.7

"Villa Carlos Paz tiene un 65% o 70% de ocupación hotelera, donde no hubo versiones de un corte de temporada. En Mar del Plata si uno habla con los colegas hoteleros, la temporada se ha caído a pedazos. Esto ha sido un efecto dominó con toda la gente que estaba dudando en si venir o no venir a la Costa Atlántica", afirmó.

"Si el efecto era restringir la llegada del turismo, sin dudas ha surtido efecto. Para nosotros es devastador, es muy difícil continuar con la actividad en una temporada como esta", aseguró Chaia.

"El lunes fue un día 'residual' de fin de semana donde normalmente no toda la gente decide irse el mismo día, por la aglomeración y saturación en las rutas y se queda un día más, pero creo que hoy realmente se nota que no ha quedado gente en la ciudad", destacó.

En referencia a la veda de la cual se habló desde el gobierno, Chaia sostuvo que "en lo personal con respecto a los contagios, creo que no solo pasan a la noche. Creo que el gobernador y su equipo tuvieron 8 meses para armar la temporada y estamos al 6 de enero y estamos viendo si nos restringen o no nos restringen. No tuvieron un plan B, ó un Pan C".

"En Europa hubo una segunda ola de contagio y la temporada se llevó adelante, mas allá de las restricciones. Entonces unos se pregunta, durante 8 meses: ¿qué prepararon para la temporada en la Costa Atlántica?. En otras provincias se prepararon y les está dando resultados", remarcó Chaia.

"Para esta temporada desde el sector hemos realizado diferentes inversiones sobre deudas que los comerciantes gastronómicos generamos durante el invierno. No nos olvidemos que hemos estado mucho tiempo cerrados solo con el 'Take away' que nos representa solo el 10% de nuestra caja, con una pre temporada muy mala y una temporada alta que viene pésima y así y todo el comerciante sigue apostando, porque es lo único que sabemos hacer, meterle para adelante, volver a ilusionarnos y creer", subrayó el referente gastronómico.

"Ahora estamos en medio de la tormenta tratando de cumplir todos los protocolos, viendo además toda la clandestinidad y la informalidad. La Municipalidad no da a basto en los controles y es todo muy complicado. Creo que se podría haber programado de otra manera y ser mas previsibles desde el lado de la provincia de Buenos Aires", concluyó Luciano Chaia.