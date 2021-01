Las ventas por el Día de Reyes cayeron más del 10%

La Unión del Comercio, la Industria y la Producción de Mar del Plata (UCIP) destacó que las ventas por el Día de Reyes del año 2021 cayeron más de un 10%.

Para el informe, se tomó un universo de rubros relacionados con la fecha festiva como son aquellos que venden artículos de computación, electrónicos y celulares; artículos de librería y accesorios escolares; artículos deportivos; calzados; indumentaria y ropa interior; instrumentos musicales; juguetería y rodados; libros para niños y adolescentes y cd; perfumería; y videojuegos, consolas y accesorios.

De acuerdo al relevamiento realizado, para el 73% de los entrevistados las ventas de reyes cayeron comparativamente al 2020; mientras que el 11% respondió que se mantuvieron igual; y solo el 16% contestó que aumentaron. El ticket promedio este año fue de $1600.

En las encuestas los comerciantes indicaron que la caída de ventas fue levemente superior al 10%, por eso desde la UCIP explicaron “para realizar un análisis del resultado es necesario tener en cuenta algunos factores que pueden haber influido en el mismo".

"En primer lugar, el buen clima del fin se semana que generó un vuelco de la gente a las playas y espacios públicos y no así a los Centros Comerciales. En segundo lugar, pese a que las entidades financieras fueron importantes actores en las ventas del fin de semana también ellas canalizaron ventas hacia otros rubros que no tienen que ver directamente con la festividad de reyes. Por otro lado, el consumo contenido que había en la comunidad se canalizó durante el mes de diciembre y especialmente para las ventas navideñas. Es por eso, que recordamos que las compras con motivo de la Navidad son generalmente mayores que para Reyes, ya que las familias en muchos casos reservan el dinero para esa fecha. Por último, otra variable a considerar es que aún estamos en los primeros días del mes y muchos no han cobrado sus sueldos”, agregaron.

Recordamos también que las ventas de Reyes del año del 2020, con las cuales comparamos este informe, habían sido en su oportunidad mayor a las del 2019. Por eso en el informe del año pasado fueron definidas como aquellas que habían logrado un leve aumento.

Respecto a las respuestas recibidas de los rubros participantes el único que logró reducir la brecha en relación a las ventas de reyes de 2020 fue el de juguetes donde la variación fue casi nula. Pero a pesar de que para la mayoría de los comerciantes no se cumplieron sus expectativas, el 51% destacó que se aprecia mayor circulación de dinero en las calles que los meses anteriores.