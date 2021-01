Preocupación por la “situación de fatiga” de los trabajadores de salud en Mar del Plata

Los contagios por coronavirus en Mar del Plata volvieron a reflejar cifras en aumento. Este martes, se confirmaron 287 nuevos casos positivos.

En las últimas horas, la Clínica 25 de Mayo avisó a sus pacientes mediante un comunicado que están momentáneamente suspendidas las internaciones de pacientes con coronavirus o de casos sospechosos. "Está suspendida la internación de pacientes con sospecha o confirmados de Covid-19 por saturación", afirma el comunicado firmado por el director médico de la clínica, Gustavo Funes.

Desde la Casa del Trabajador manifestaron su preocupación por la “situación de fatiga” de los trabajadores de salud en la ciudad de Mar del Plata. En ese sentido, el abogado Julio Kikkilo afirmó que “la escasez de trabajadores de la salud (enfermeros, médicos, entre otros), sobre todo en el sector público, es un problema grave en la ciudad que aún no ha sido resuelto. Problemática que se incrementó con la llegada pandemia del Covid-19”.

A continuación, puntualizó que “desde el mes de marzo de 2020, los trabajadores de la salud han visto incrementado significativamente sus trabajos, realizado un gran esfuerzo para sostener el sistema de salud y evitar un colapso sanitario, atendiendo a todas las personas que requerían atención médica, viendo desmejoradas sus condiciones laborales y salariales, exponiendo su vida para salvar a otros, con suspensiones de francos y vacaciones, encontrándose actualmente en una situación de fatiga física y mental”.

“Se esperaba que la llegada de la segunda ola de la pandemia se demorara unos meses más y que ello diera una tregua y permitiera mínimamente la recuperación de los trabajadores del sector salud. Pero ello no fue así: con el inicio de la temporada, la llegada masiva de turistas y la falta de control de cumplimiento de los protocolos y medidas de distanciamiento en los espacios públicos, (playas, peatonal y calles comerciales) y la falta de responsabilidad individual de las personas, se aceleró la llegada de la segunda ola en la ciudad, y los números de casos de contagios y muertes así lo corroboraran”, resaltó el letrado.

Y agregó que “por ello, en este contexto es imprescindible adoptar medidas sanitarias restrictivas urgentes para evitar un caos sanitario y proteger la salud psicofísica de los trabajadores esenciales de la salud. Con calles, playas y plazas con cada vez más gente que no guarda las distancias y no se protege y trabajadores agotados no hay espacio para la especulación política en la adopción de medidas sanitarias urgentes”.

“De lo contario, el pasivo sanitario y económico superará los beneficios o ventajas obtenidas en mantener la actual situación”, sentenció Hikkilo.