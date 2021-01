Femicidio en Sierra de los Padres: "Había hecho la denuncia de lo sucedido y en la comisaría no se la tomaron" 

Mar del Plata registró este lunes su primer femicidio del año y desde la Multisectorial de la Mujer local consideraron que se trata de un hecho "preocupante". En el país, ya son cuatro las mujeres que murieron en manos de la violencia de género durante el 2021.

La víctima de 41 años fue asesinada de un disparo en Sierra de los Padres por un hombre que ya fue aprehendido. El asesino iba a ser denunciado por la víctima por un hecho de abuso y, por ese motivo, decidió quitarle la vida, señalan las primeras investigaciones.

Según el último informe del Observatorio de la Mujer, alrededor de 252 femicidios tuvieron lugar en Argentina el año pasado. A menos de una semana del inicio de este, se habla de "casi uno por día".

"Ya en enero tenemos cuatro femicidios en el país, casi estamos hablando de uno por día. El golpe más fuerte fue este lunes con el femicidio de María Florencia en Mar del Plata", consideró la referente de la Multisectorial de la Mujer, Laura Hochberg.

"Estos femicidios son sólo la punta del iceberg de múltiples violencias que son desoídas e invisibilizadas por quienes tienen la obligación de escuchar. En el caso de María fue así, se había hecho la denuncia de lo sucedido y en la comisaría no se la tomaron", explicó.

En relación a la problemática en la ciudad, la integrante del Observatorio de la Mujer detalló: "Son muchas las víctimas que realizan la denuncia y no las toman, no se brinda una respuesta o se las deriva a otras comisarías. Es una situación muy preocupante. Tampoco se cumplen las restricciones de acercamiento y no hay ninguna acción contra el victimario, seguimos con lista de espera de botones antipánico y algunas tobilleras no funcionan".