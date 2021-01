Vecinos del barrio Chauvín pidieron seguridad: "En una semana tuvimos ocho robos"

Vecinos del barrio Chauvín se manifestaron este viernes por la tarde en Córdoba y Formosa para exigir por seguridad ante la gran cantidad de robos en la zona.

En el lugar se hizo presente el Comisario de la zona, quien pidió a los vecinos que realicen las denuncias de los hechos ilícitos para que se tenga conocimiento sobre la necesidad de móviles policiales que patrullen el barrio.

"En dos meses hubo más de 20 hechos ilícitos. Me entraron seis veces al negocio en un mes. A la señora de al lado la asaltaron anoche con un revolver en la cabeza le sacaron el auto. El día anterior, en Córdoba y Almafuerte, robaron una bicicleta a una vecina y le quebraron el brazo. Como esos, muchisimos. Pero la gente no hace la denuncia porque dice que ya pasó entonces no viene un móvil policial en todo el día. No pasa nunca y estamos exigiendo eso", explicó José Herrera, comerciante, en diálogo con El Marplatense.

Según contó Herrera, el Comisario les contó que "tiene un mapa delictivo, pero como no hay más denuncias que las mías no ven que es una zona que necesite más presencia" y les dijo "que cada hecho hay que presentar denuncia, para que ellos sepan".

"En una semana tuvimos ocho hechos. Acá a media cuadra patearon la puerta y pasó la alarma vecinal. Tenemos un grupo de Whatsapp con más de 70 vecinos y todos los días pasa algo. Ayer asaltaron la quiniela y la verdulería también. Aumentó muchisimo la inseguridad, hace un año atrás no había tanto robo", concluyó el referente de los manifestantes.