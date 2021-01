Más de 370 comedores de Mar del Plata no recibirían asistencia alimentaria durante el verano

Organizaciones sociales y representantes de los Comité Barriales de Emergencia (CBE) se apostaron esta mañana en las puertas de la Municipalidad de General Pueyrredon, en reclamo por la falta de asistencia alimentaria que, según denuncian, "se cortó inexplicablemente".

"No entendemos realmente por qué se ha cortado le entrega de mercadería y dicen que durante el verano posiblemente no se entregue la asistencia a los más de 370 comedores y merenderos que hay a lo largo y ancho de la ciudad y que venimos llevando adelante con los CBE. Ante esto definimos hacer un plenario para charlar con todos los coordinadores y definir los próximos pasos", confió a El Marplatense Rodrigo Hernández.

Sobre la situación actual de los centros asistenciales, el militante del Movimiento Barrios de Pie, expuso que "hoy muchos tuvieron que frenar la asistencia que venían llevando adelante. Hay otros, de organizaciones más grandes, que reciben su mercadería, pero que tampoco alcanza. El CBE realmente era un complemento y una forma también de variar la dieta porque se recibían distintos tipos de carnes, pescados, cerdos; cosas que realmente ayudaban y hacían que la vida de las personas más humildes pueda ser un poco mejor y variar su dieta".

Respecto a las respuestas municipales, Hernández aclaró que "no hay explicación ante esto. La situación está peor que hace unos meses y en ese marco se corta la asistencia. No es que se corta la asistencia en un marco donde se reactivó el trabajo, dónde hay pocos casos y la gente puede ir a buscarse el mango. Hay mucha gente que está aislada en su casa y son parte de la economía popular porque no cuentan con trabajo formal".

"Lo que va a haber acá es una asamblea donde hay representación de todos los CBE que tiene nuestra ciudad y ante esto vamos a definir los pasos a seguir y se verá cómo se sigue. Si el Municipio no reflexiona frente al pueblo humilde, vamos a tener que seguir con nuestra avanzada y escalada, y un plan de lucha para darle pelea a la situación del hambre y seguir asistiendo a los CBE", avisó el representante barrial.