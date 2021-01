Bernabei: "El aumento de casos fue producto de las reuniones sociales por las fiestas"

La secretaria de Salud del Municipio, Viviana Bernabei, analizó la situación epidemiológica de la ciudad y afirmó que el aumento de los contagios que se vieron en las primeras semanas del mes fueron por las reuniones sociales de fin de año y no por la actividad turística.

"Venimos con los últimos cinco días con baja de casos positivos, respecto a lo que fue el principio de año y las dos últimas semanas del 2020. Evidencia que esto ha sido producto de las reuniones sociales habituales que se dieron por las fiestas y no está siendo afectada la tasa de contagio por el turismo en la ciudad", afirmó Bernabei en diálogo con Hora 10, por CNN Radio Mar del Plata (FM 88.3).

Al referirse a las restricciones nocturnas, entre la 1 y las 6, Bernabei indicó que los resultados se verán dentro de una semana en los casos diarios, aunque dijo que "si baja la circulación, en términos generales, bajan las posibilidades de contagio".

"El pico que tuvimos y a raíz del cual se tomaron estas medidas no está siendo afectado por la temporada, si no derivado de las reuniones sociales entre navidad y año nuevo. Pero si no se respetan los protocolos en el resto de las actividades diurnas, aumenta el riesgo de contagio", agregó.

En este marco, explicó que un "foco de contagio" es cualquier lugar "donde no se respete el distanciamiento, no haya cumplimiento del uso de tapaboca y en el mantenimiento de la higiene de manos".

Asimismo, la funcionara negó que sea un problema de jóvenes. El rango etario promedio de los contagios es de 40 años (un descenso de 2 años del que hubo en el pico de la pandemia) pero "está propiciado por la mayor cantidad de gente circulando durante todo el día", aunque "si hubo en diciembre una preponderancia entre 15 y 35 años, mas del 50% de los contagios en una semana".

Con respecto al presupuesto 2021 para el área, Bernabei señaló que se planificó teniendo en cuenta que será "un primer semestre con fuerte afectación pandémica, muy similar a lo que ocurrió en el segundo semestre del 2020" pero con "un segundo semestre que estimamos que va a bajar y poder lograr de esta forma un equilibrio".