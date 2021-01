El pan no aumentará en Mar del Plata

La Federación Argentina de la Industria del Pan, presidida por Miguel Di Betta, anunció este lunes que el pan puede llegar a subir 15% debido a un probable aumento en el precio de la harina.

No obstante, en Mar del Plata se negó esa posibilidad ya que "en lo que es, por lo menos, en el sudoeste de la provincia de Buenos Aires no viene ocurriendo eso, no ha subido la harina y no tenemos pensado por el momento tocar los precios de los productos de elaboración de la panadería", confió a El Marplatense el Presidente del Centro de Industriales Panaderos de Mar del Plata, Carlos Monzón.

En relación a la actividad económica, el titular sostuvo que "el sector viene atravesando la temporada con muchas expectativas después de un año tan complicado, no sólo para nosotros sino para el mundo. Hay una nueva manera de adaptarnos a comercializar, a trabajar, a cumplir protocolos, horarios y extremar medidas de seguridad. Por ejemplo atender detrás de mamparas y también brindarle a los clientes que entran, las condiciones de higiene que tiene que tener los locales de venta".

Y detalló: "Todavía no hemos llegado a poder tener las ventas de hace un año atrás porque se llegó prácticamente a trabajar nada: un 15 o 20% de lo que eran las ventas que se venían realizando en marzo pasado. Y tenemos todas las esperanzas puestas en esta temporada. No es buena, pero por lo menos estamos trabajando y tratando de sobrellevar este difícil momento".

Consultado por la fabricación y venta ilegal del pan, Monzón lamentó que "nunca va a disminuir eso. La clandestinidad ya se ha instalado y lamentablemente con esta pandemia es al revés, ha crecido. Los controles que pueden realizar hoy las autoridades son mínimos, también por una cuestión de protocolo y la clandestinidad avanza, insiste y comercializa en precios que son irrisorios y es lo que genera problemas con la gente que viene a los mostradores de panadería".

"El pan está en precio sugerido a $140 el kilo y $230 la docena de facturas. Pero hay carteles por todos lados que ofrecen a $60 el kilo de pan. De ahí es donde viene el problema, de dónde se labora, como se elabora y cómo se transporta. Y a veces, la gran necesidad de precios lleva a la gente a que consuma cosas que no debe consumir porque no están aptas, porque el lugar donde se elabora no está habilitado y no reúnen las condiciones mínimas de elaboración", cerró el referente del sector en Mar del Plata.