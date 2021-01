Accesorios para celulares: cuál elegir

Los accesorios para celulares son el complemento ideal de cualquier smartphone. De hecho, son los aliados que permiten escuchar música más fuerte mediante un parlante o quizás musicalizar el entrenamiento con unos auriculares. Incluso con los smartwatches se puede monitorear el organismo día a día y continuar leyendo las notificaciones que llegan al equipo: todo al mismo tiempo.

Lo cierto es que las funciones que tienen los equipos inteligentes y las posibilidades de uso que le brindan al usuario son tantas que, para poder llevarlas a cabo, los accesorios para celulares se volvieron necesarios.

Todos los que estén buscando accesorios para celulares pueden adquirirlos en toda Argentina directamente en Tienda Claro. Esta compañía cuenta en su plataforma web con un segmento dedicado específicamente para los wearables. Para encontrar el ideal aún más rápido, este espacio le permite a los compradores filtrar sus búsquedas por precio y marca.

Además, para adquirir lo último en materia de avances y el accesorio que nadie tiene, Claro desarrolló una pestaña de accesorios premium en donde se pueden encontrar los aliados tecnológicos que están marcando tendencia en el mercado.

Accesorios premium

En los últimos años los avances tecnológicos hicieron que se piense un nuevo modo de escuchar música a través de auriculares que ahora no tienen cable o incluso parlantes que pueden llevarse a cualquier lado.

Lo que antes era un reloj que indicaba la hora, se transformó en un verdadero aliado que además de informar el tiempo, monitorea las pulsaciones y el nivel de estrés que las personas deben afrontar en su día a día. En este sentido, los accesorios premium son un fenómeno en ascenso que complementan todas las funciones que ofrecen los celulares de alta gama.

Todos los que estén pensando en comprar un reloj inteligente o un auricular Bluetooth que sea compatible con su celular van a poder encontrarlos en la Tienda Claro. Estos son algunos de los accesorios premium que ofrece la compañía:

1- Los Moto Verbe Buds 200 Auriculares Bluetooth son uno de los accesorios más elegidos porque le ofrecen a los usuarios versatilidad: pueden escuchar música a la hora de entrenar o también viajando en la vida cotidiana gracias a sus dos formas de uso independientes.

Por un lado, se los puede utilizar sin cable, para llevarlos puestos prácticamente sin darse cuenta, por su reducido peso y tamaño. También se les puede colocar el cordón para colgarlos alrededor del cuello y así escuchar música durante el entrenamiento con total seguridad.

2- Los Samsung Galaxy Watch Active 40mm, compañero de fitness ideal porque realiza un seguimiento en tiempo real de la frecuencia cardíaca durante las caminatas o los trotes y se vincula directamente al teléfono para recibir en pantalla toda la información de forma precisa y detallada.

3- El Samsung Galaxy Fit es otro de los accesorios de alta gama que forma parte de la familia de los smartband. Está diseñado para garantizar la comodidad en todo momento, con materiales ultraligeros y más duraderos. También cuenta con certificación militar y resistencia al agua de 5 ATM. Es decir, se puede realizar ejercicio al aire libre sin que la lluvia, el viento o la tierra lo arruinen.

4- No se puede dejar de lado el Moto Sonic Sub 530, un altavoz compacto de 10 vatios con potencia extra de graves. No ocupa mucho espacio pero produce un sonido fantástico, ideal para trasladarlo a cualquier lugar. A su vez, cuenta con un subwoofer integrado que trabaja para ofrecer graves profundos y un sonido nítido excepcional.