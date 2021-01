Temporada 2021: este verano los alquileres en Mar del Plata respetaron el valor de referencia

Las perspectivas para lo que queda de enero en Mar del Plata parecen ir aclarándose para las semanas que históricamente son las más fuertes de las temporadas de verano.

Los contagios en la ciudad vienen en baja hace días, no más de doscientos diarios (40% menos que hace un par de semanas) y un número similar de recuperados; el pronóstico es de lo más atractivo: días de sol y temperaturas promedio de 30°, y la posibilidad de que las medidas restrictivas se incrementen (cierre de negocios anticipado o circulación prohibida), al parecer, no está en la agenda inmediata.

El paisaje mejora si se tiene en cuenta un dato relevante para el viajero: los precios de los alquileres son los mismos que se habían anunciado en septiembre. La oferta dejó el tarifario de los alquileres de temporada en valores "a la baja".

"Se escucha todo", explica Miguel Angel Donsini, agente inmobiliario presidente del Colegio de Martilleros marplatense, quien entiende que el buen panorama para los próximos días podría derivar en una ocupación del 45%. Hoy, ocupación y reservas previstas se ubican en torno al 30%.

Explica Donsini que los valores lanzados en septiembre, cuando no se sabía si la temporada al fin se pondría en marcha, son los que se aplican en estos días.

No suele ocurrir. Los números que los martilleros revelan en primavera se alteran y mucho en verano. Este año no hubo margen para incrementar los valores.

Hay departamentos de un ambiente por 24 mil pesos para dos semanas; de tres ambientes de 30 a 35 mil, aseguran los agentes inmobiliarios marplatenses. "Si los divide por día y por personas, son valores muy bajos", saca cuentas Donsini.

Rodrigo Sanz, titular de una reconocida inmobiliaria que opera con alquileres de temporada, entiende que "hay una oferta insatisfecha y sobre esa oferta, ante la búsqueda, empiezan a aparecer oportunidades". Pero asegura que no es la tendencia.

"Cuando hicimos los planes pensamos en una baja demanda, y es lo que sucede hoy. Uno sentado aquí, en el frente de batalla, pretende lo máximo, pero no hay que enloquecerse porque no ocurrirá, y es sano que no ocurra", explica Sanz.

Por eso, sugiere "pensar en una Mar del Plata de un 35% de ocupación, con todos los cuidados y protocolos, y trabajar para ofrecer lo mejor que tenemos".

Según explicó, un buen número de propiedades quedaron cerradas, en general departamentos chicos, de uno o dos ambientes, "eso tiene que ver con el público que tiene Mar del Plata, compuesto un 50% por la clase trabajadora, la que más padeció el invierno".

"Para ser optimista, hay que pensar que en septiembre no teníamos temporada, y hoy la tenemos. En octubre para acercarnos al agua había que meterse al mar, mediante una escuela de surf, que es lo que estaba autorizado. No se podía ni tomar mate en la playa", recuerda la postal de no hace tanto tiempo, de playas desoladas.

Los martilleros coinciden en que el turista necesita "certidumbre" para elegir el destino de sus vacaciones, y para eso es clave "que haya calma en la información", dijeron en referencia al rumor que sonaba fuerte semanas atrás, cuando los contagios iban en aumento y se decía que la temporada podría cerrarse.

"Ahora estamos bien, y con buenas noticias: se planificaba dónde mudar a los enfermos, y eso no ocurrió. Toda cuestión de Covid se resuelve sin problema. Es una temporada tranquila", entiende Sanz.

Igual que un operador inmobiliario de una oficina del centro, sobre la calle Corrientes, los martilleros no tienen datos sobre lo que puede ocurrir en febrero. "El año pasado en enero teníamos alquilado algunas semanas para febrero, hasta marzo también, pero ahora se manejan plazos cortos", explicó el operador.

Se requiere tramitar un permiso de viaje y saber qué puede pasar en lo inmediato. "Se planifica a corto plazo, por eso las reservas se dan sobre la marcha".

Fuente: Clarín.