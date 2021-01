Piden subsidios para las escuelas que no percibieron el pago de matrículas

A raíz de la cifra de establecimientos educativos de gestión privada que cerraron por la pandemia en General Pueyrredon, el del PRO Guillermo Volponi presentó un pedido de informes al Consejo Escolar para que se esclarezca la situación de las escuelas y el destino de los estudiantes que asistían.

Asimismo, expresó la intención de dialogar con las autoridades nacionales y provinciales para obtener un subsidio destinado para los colegios y jardines privados que no percibieron el pago de matrículas.

En primer lugar, indicó: "Hay jardines de infantes que ya comunicaron a las familias que no van a poder abrir las puertas en este ciclo 2021 y también me he dado conocimiento de algunos cierres de escuelas privadas".

"Le pedimos al Consejo Escolar y a la inspectora de escuelas privadas que se nos informe exactamente cuál es el estado de esta situación, cuántos son los colegios y jardines de infantes que van a cerrar. Es importante tener en claro el cuadro de situación, una vez logrado eso, ver la posibilidad de que nación o provincia gestionen algún subsidio para lo establecimientos que sufrieron el no pago de matrículas", detalló en relación al pedido de informes.

"Si los colegios finalmente no van a abrir su puertas tenemos que ver cómo las escuelas públicas van a absorber esas matrículas. Tenemos un problema para los padres, para los alumnos, para los docentes que se pueden quedar sin sus horas cátedra", concluyó.