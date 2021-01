Transporte: en medio de fuertes críticas del kirchnerismo, el oficialismo avanza en la discusión del nuevo pliego

Presidida por el concejal Agustín Neme, se reunió este miércoles la Comisión de Transporte y Tránsito en el recinto de sesiones del Honorable Concejo Deliberante.

En la ocasión, estuvieron invitados representantes de Universidades, la FUM, colegios profesionales, la entidad Mar del Plata Entre Todos, cámaras empresarias y clubes y federaciones deportivas. Los convocados participaron del debate en torno al expediente del nuevo pliego Sistema Integrado del Transporte Público (SITU).

👥 Está en debate el SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE.

Mientras Montenegro busca continuar el servicio actual por 25 años más, desde nuestro bloque escuchamos a lxs vecinxs. Hoy aportan sus miradas lxs estudiantes. 📣 #ParticipaciónCiudadana 🔴 VIVO: https://t.co/ykEabWIYJS pic.twitter.com/gWzfKSLPeT — Concejales Frente de Tod☀s MDP (@FrenteMdp) January 27, 2021

En el encuentro, el bloque de concejales del Frente de Todos cuestionó la “falta de planificación ante un servicio que pretende perpetuarse por 25 años”.

"Esta gestión sigue improvisando, y si vamos por este camino, los problemas van a continuar. El pliego que quieren aprobar, no resuelve los problemas de hoy: de quienes esperan 45 minutos un colectivo, de quienes no tienen un recorrido que llegue a sus barrios, de quienes no tienen una garita donde resguardarse", describió la concejal María José Sánchez.

"Hoy quedó en evidencia que no hay nada novedoso, que es un pliego de continuidad. Y que tampoco hay un proyecto de ciudad alrededor: no hay estudios de impacto urbano ni ambiental, no hay análisis detallados sobre los usos de suelo en las estaciones terminales. Plantean una licitación de 25 años en donde las obras estructurales recién estarían completas dentro de una década", agregó la edil del Frente de Todos.

Por su parte, el concejal Daniel Rodríguez pidió utilizar la experiencia adquirida en la última discusión del pliego de transporte, destacando que “lo ocurrido en 2005 tuvo como hito importante terminar con la adjudicación directa, pero debemos reconocer que hay varios sectores de la sociedad que en este último tiempo han expresado muchísimas quejas y ahora es el momento de interpretarlas y buscar soluciones”.

#Transporte Insistimos que no hay una planificación de #MardelPlata #Batán para los próximos 25 años. El Colegio de Arquitectos lo ratifica. Pero el Gobierno de Montenegro quiere licitar el servicio de #colectivos por ese largo tiempo. Concejales de Tod☀️s@FrenteMdp pic.twitter.com/Ncp7YY1xCw — Vito Amalfitano MdP (@VitoMundial) January 27, 2021

Por otra parte, se convocó a una Audiencia Pública Informativa por el pliego de la licitación del SITU (Servicio Integrado del Transporte Público) en General Pueyrredon. El encuentro será el próximo jueves 4 de febrero a las 11 horas, vía plataforma zoom.