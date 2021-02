Pliego de transporte: personas con discapacidad reclaman que se cumplan sus derechos

Mientras se discute el nuevo pliego de licitación del transporte público de pasajeros, el Consejo Municipal de Discapacidad (COMUDIS) reclamó este jueves que se atiendan los derechos de las personas con discapacidad y se refirió a la falta de unidades con piso bajo en Mar del Plata.

"Después de estar participando en distintas reuniones que se vienen haciendo con respecto a este pliego estamos viendo cosas que no se cumplen", cuestionó Fernando Letelle, presidente de COMUDIS.

En este sentido, detalló: "Pedimos la incorporación de la ley 26.378 dentro del pliego, después el Plan Municipal de Accesibilidad pidió el 35% al inicio de colectivos universales piso bajo y se está hablando de un 9%, que marca una diferencia terrible".

"Dentro del pliego se habla de la incorporación del personal femenino, pero no se habla del 4% de inclusión laboral de las personas con discapacidad, y al ser una empresa que presta un servicio al Estado, deben cumplir con esta ley", agregó.

Finalmente, concluyó: "Hoy casi es imposible subir para una persona no vidente como una persona con discapacidad motriz. Los colectivos tienen tres escalones adelante, y las rampas para atrás, en general, no funcionan. Pero saquemos a las personas con discapacidad: hoy una mujer embarazada de ocho meses no puede subir los escalones, en un día con lluvia, un nene de tres años sube un escalón, tropieza con el segundo y se rompe la boca con el tercero, porque son escalones muy altos".