Buscan priorizar la vacunación de estudiantes avanzados de Medicina de la UNMdP

Después de intensos meses de trabajo y lejos de los estudiantes, la Escuela Superior de Medicina de la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMdP) confirmó este jueves el retorno de las prácticas presenciales en laboratorios de la institución y adelantó que buscan vacunar a los estudiantes superiores.

"Estamos con los estudiantes de cuarto año que eran los más complicados desde el punto de vista de que hay prácticas que ya no se pueden prescindir porque medicina es una carrera que se aprende cara a cara, con el paciente o el simulador adelante", indicó Adrián Alasino, director de la Escuela.

Los primeros estudiantes regresaron a las aulas este lunes, con el protocolo que tiene la Universidad. "Tenemos un plan escalonado porque es numerosa nuestra cantidad de alumnos y estamos a la espera de una consulta para ver si en la provincia de Buenos Aires los estudiantes avanzados de medicina se vacunan para poder seguir con sus prácticas", agregó.

"El año pasado casi no se recibieron médicos y parece una locura que en el año de la pandemia no se puedan recibir porque le faltan las prácticas, no podemos pasar otro ciclo igual", consideró.

Por último, se refirió a la situación epidemiológica de Mar del Plata e indicó: "Podemos hablar de un amesetamiento de los casos, que quedó en el doble de lo que se había amesetado a principios de diciembre. Estamos en los 200 casos y lo ideal sería que ese número empiece a bajar porque la base en la que quedemos va a condicionar el inicio de clases".