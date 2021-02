“El pliego del transporte de Montenegro atrasa en materia ambiental y de género”

Desde el Frente de Todos, a través de la concejala Sol de la Torre, cargó contra el servicio de colectivo que se proyecta el intendente Guillermo Montenegro a 25 años porque "no incorpora el desarrollo sustentable, le da la espalda a la crisis climática y se desentiende, otra vez, de las desigualdades de género".

👉 Es el momento! Se está debatiendo el servicio de transporte público y pretenden que sea por los próximos 25 años.

Vos también podés sumar tu testimonio.

🚌 ¿Cómo querés viajar?#Transporte pic.twitter.com/JnG7WgIIHH — Concejales Frente de Tod☀s MDP (@FrenteMdp) February 1, 2021

"A contramano de las agendas ciudadanas, que vienen advirtiendo la urgencia y necesidad de gestionar social e institucionalmente la crisis climática y las desigualdades estructurales por condición de género, el Pliego con el que Guillermo Montenegro pretende concesionar el Transporte Público de Pasajeros por los próximos 25 años no tiene ni perspectiva ambiental ni perspectiva de género", indicaron desde el bloque K.

🚌AUDIENCIA PÚBLICA por el #PliegoDeTransporte 🚌Quienes utilizan a diario el colectivo son los que saben qué servicio necesitamos. HOY, más de 220 personas cuentan cómo viajan, cuánto esperan y qué recorridos precisan ⚠️No es éste el servicio de transporte que merecemos pic.twitter.com/x0qgJni7Rf — Sol de la Torre (@SoldelaTorrePG) February 4, 2021

“Estamos frente a un Pliego que atrasa, que es anticuado y que incumple con muchos de los compromisos asumidos por la propia gestión de Montenegro en materia ambiental y de género. Es importante decir que proyectar un servicio de colectivo deficitario y sin participación ciudadana a casi tres décadas y con datos de hace 10 años es desconocer y encorsetar el crecimiento y el desarrollo de nuestra ciudad. Y encima lo que se pretende es concesionar el transporte sin incorporar aspectos centrales, urgentes y transversales, como el desarrollo sustentable y la perspectiva de género”, manifestó Sol de la Torre, concejala del Frente de Todos.

"Tristemente este es un pliego que no incluye. Del derecho al acceso al transporte de calidad dependen otros derechos. Nos toca estar a la madrugada en la ruta y que el colectivo no sólo no pase, sino que cuando pase no frene".

(Eva Belza, vecina de Playa Los Lobos) pic.twitter.com/tZsriDssdU — Vito Amalfitano MdP (@VitoMundial) February 4, 2021

En este sentido, la edil opositora señaló que "en términos de sustentabilidad y ambiente el Pliego de Transporte de Montenegro no contempla una transición hacia una flota de colectivos con tecnología y energías renovables pese a los datos que supuestamente arrojó el estudio municipal sobre Huella de Carbono y emisión de gases de efecto invernadero, que aún no está disponible como información pública. Ese estudio no está reflejado en este Pliego". "Tampoco incorpora a lo ambiental como indicador de calidad del servicio, ni postula al servicio de colectivo como complemento de otros modos de desplazamiento sustentable, como el uso de bicicletas y el necesario tendido de bicisendas. Los espacios verdes, en relación a las construcciones que se proyectan –y de las que no hay información para calcular los posibles impactos ambientales en el territorio- son insuficientes y no están debidamente planificados", añadió.

Estamos escuchando la voz de les vecines en la audiencia pública por el transporte en Mar del Plata y Batán. Exigimos que las problemáticas que enfrentamos en la actualidad no persistan, siendo que tenemos que discutir un pliego que estará vigente 25 años (!) https://t.co/L36HmdiGSn pic.twitter.com/EsNvXULkgX — Veronica Lagos (@_verolagos_) February 4, 2021

“Lo más paradójico o contradictorio es que el mismo intendente que propone este Pliego sin perspectiva ambiental es el que en estos últimos nueve meses suscribió a la Red de Municipios contra el Cambio Climático y al Pacto Global de Alcaldes por el Clima y la Energía”, advirtió la concejala.

Por otra parte, en materia de género, el Pliego no sólo que “no tiene perspectiva, sino que además está por debajo de las conquistas de derechos que hemos alcanzado las mujeres y disidencias en estos últimos años. Se nota en este Pliego la falta de capacitación municipal en el marco de la Ley Micaela: ni en su redacción se incluye a las mujeres y disidencias”, subrayó la concejala.

En este sentido, indicó que "no se prevé el cupo laboral travesti trans y que no se contempla ningún protocolo para casos de violencias en los colectivos. Si bien se propone sumar mujeres choferas, no se establece cupo y se limita su incorporación sólo a esa tarea: no puede haber mujeres ni diversidades en otro trabajo dentro del sistema de transporte. Tampoco se contemplan las necesidades de quienes se hacen cargo de las tareas de cuidado y no se proponen colectivos inclusivos, donde todos los cuerpos puedan viajar con comodidad".

⚠️ Hago un llamado a los concejales del oficialismo: no apresuremos un debate que tiene mucho para dar, no nos tropecemos con la misma piedra. Tenemos en nuestras manos una oportunidad histórica. No caigamos nuevamente en lo mismo. pic.twitter.com/hENK2Xnjy7 — Daniel Rodríguez (@drodriguezpv) February 3, 2021

"Por último, aunque habría mucho más para enumerar, el Pliego de Montenegro no fija como criterio la difusión de información para reducir, evitar o asistir a personas que sufren violencia de género. Los espacios de información y publicidad en las unidades, en las aplicaciones y en las estaciones sólo están pensadas para generar ingresos económicos a los concesionarios del servicio", sentenció.