Los peligros del skincare casero

El 5 de febrero se celebra el Día del Dermatólogo en Argentina.

En esta fecha es importante tomar conciencia de la importancia de contar profesionales calificados para tratar un área tan sensible como la piel.

El último tiempo se ha visto un fuerte crecimiento de influencers que recomiendan recetas caseras y hacen publicidad de productos variados.

Si bien algunos de ellos muestran fuentes y recomiendan consultas con profesionales, se trata de un recurso complementario y su información debe ser validada siempre con profesionales.

Muchos recurren a cosmética natural o casera que comercializan emprendedores también en las redes sociales. Además de que no son productos aprobados por ANMAT, no hay conocimiento sobre el origen de sus activos ni la proporción exacta con la que cuentan.

“Se utiliza lo ‘natural’ porque se lo considera unívocamente bueno e incapaz de hacer daño. Lo cierto es que, por ejemplo, cítricos como el limón si bien son famosos por sus beneficios despigmentantes y por ser una importante fuente de vitamina C y con propiedades blanqueantes, el limón es sensible a la luz, con lo cual, en contacto con fuentes como el sol, puede generar manchas y quemaduras.” explica la ingeniera biomédica Cecilia Molas, CEO de BTL Aesthetics, fabricante líder de equipamiento médico y estético.

Sucede lo mismo con el aceite de oliva, que está de moda pero comedogénico y puede obstruir los poros. “Lo que hay que tener en cuenta es que cada piel es única, y hay que tener en cuenta el contexto, rutina, alimentación y varios factores más. La rutina que le sirve a mi amiga puede no ser adecuada para mi tipo de piel, y habré gastado un montón de dinero en productos que no necesitaba o que no eran los indicados para mí.” sostiene la Dra. Desiree Castelanich , especialista en dermatología.

Otro capítulo aparte merece la concientización del uso de tecnología certificada. Máquinas que realizan radiofrecuencia o depilación láser suelen ser ofrecidas por muchos lugares que no están habilitados para brindar tratamientos estéticos y no cuentan con profesionales certificados para realizar los mismos.

“Tanto el centro como los equipos que se ofrecen tienen que contar con la certificación de la ANMAT correspondiente. Con el boom de los tratamientos, en muchos casos ingresa al país aparatología sin ninguna certificación. Si son equipos importados, es relevante que tenga la certificación de la FDA, lo que significa que cuenta con una evidencia científica sólida que respaldan los resultados y la seguridad de los pacientes”, destaca Molas.

Es importante tomar conciencia de que la información disponible en internet y en las redes sociales es solo un complemento y que de ninguna manera puede reemplazar a la consulta profesional. De otra manera, estaremos poniendo en peligro la piel con daños que pueden ser irreversibles.