"Trapitos" incendiaron una ventana del Polivalente de Arte de Mar del Plata

Un grupo de "trapitos" provocó este viernes por la mañana un incendio en el Instituto Polivalente de Arte de Mar del Plata, ubicado en Santa Fe y Diagonal Alberdi Sur. Apoyaron un colchón sobre la ventana que da al buffet y lo prendieron fuego.

"Por suerte la estructura es resistente y no pasó a mayores. Las ventanas están quemadas, los vidrios explotados, pero el fuego no entró a la institución", le confió la presidenta de la Cooperadora, Verónica Scarnichia, a El Marplatense

"Apoyaron un colchón en el que duermen acá. Nos comentan los vecinos que hay familias completas que tiran el colchón y pasan la noche. Esto sucedió toda la vida. Incluso hay que tener cuidado en época de clases porque están borrachos, orinan en la ventana estando los chicos en clase, se pelean", lamentó la titular.

Por último, Scarnichia explicó que no hay presencia policial en la zona: "Cuando los llamamos, vienen, pero no los pueden sacar. Se han comunicado con Desarrollo Social, les ofrecen un lugar, pero los trapitos no quieren ir".