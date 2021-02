Alarma por los robos en taxis en Mar del Plata

Desde el sector de los taxis marplatenses denunciaron que “estamos con un promedio de robo 3 por noche” en el distrito de General Pueyrredon.

“Levantaron el Operativo Sol, estamos complicado los que trabajamos de noche. La periferia y centro es tierra de nadie”, indicó Darío López en las redes sociales.

A su vez, el trabajador subrayó que “rogamos a Dios que los delincuentes no maten a un compañero”. “Esto no me lo cuenta nadie, yo trabajo de noche e invito a cualquier funcionario a subirse a mi taxi y recorrer la ciudad”, añadió.

“Nosotros todos los días nos despedimos de nuestros seres querido como si fuéramos a una guerra y solo tendríamos que estar pensando en nuestro trabajo”, sentenció López.