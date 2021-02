Alquileres: inquilinos apuntan al Gobierno por "no resolver el problema de fondo"

El Gobierno nacional prorrogó la declaración de la Emergencia Pública hasta el 31 de marzo de este año extendiendo por ese lapso la duración de los contratos, la suspensión de los desalojos y el congelamiento de los precios de los alquileres, en virtud de la pandemia por el coronavirus.

Desde la Agrupación de Inquilinos de Mar del Plata cuestionaron que esta medida es "patear la pelota" y no resuelve la problemática de fondo.

"Decimos, como en su momento cuando salió el decreto que prorrogaba hasta el 31 de enero, ahora de marzo, los congelamientos de alquileres y desalojos, que el tema de fondo es que el Estado tiene que empezar a regular el acceso a la vivienda. Como inquilinos queremos que haya mayor equidad en la relación locativa", afirmó Sebastián Oliver, referente de la agrupación, en diálogo con Antes que sea tarde por Radio Mitre Mar del Plata.

En este marco, señalaron que estas medidas "frenaron los desalojos pero no la conflictividad" y que el problema del acceso a la vivienda es que está "regulado por el mercado".

"Tienen todo el derecho del mundo de buscar rentabilidad, pero del otro lado tenés gente quedando en la calle. Estamos del lado de los derechos nosotros. En una economia de mercado perfecto se regula por la oferta y la demanda, que no tenemos, es oligopólico, no es un mercado justo. Esta medida es patear la pelota para adelante, el problema de fondo no lo están resolviendo", concluyó Oliver.