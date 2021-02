El municipio entregó un reconocimiento a Rafael Vitiello

El intendente Guillermo Montenegro visitó este viernes las instalaciones de la Casa D’Italia, institución histórica de nuestra ciudad que está ubicada en Edison 127. En la oportunidad, el jefe comunal le entregó un reconocimiento a Rafael Vitiello, titular de la entidad, verdadero emblema de la comunidad italiana en Mar del Plata.

El reconocimiento fue otorgado por la Dirección de Cooperación Internacional, Colectividades y Culto. El diploma que se le entregó establece claramente los motivos: “por su valioso y desinteresado aporte como inmigrante italiano en General Pueyrredon, por su enorme labor en pos de la comunidad italiana radicada en Mar del Plata y por impulsar y fortalecer la relación entre ambos países

“Es una alegría grande que el intendente se haya llegado hasta aquí para traer esta distinción”, señaló Vitiello. “La verdad es que no sé si me la merezco o no. Tengan por cierto que estoy muy agradecido por este gesto. Es un honor para mí poder ayudar y –de alguna manera- representar a la comunidad italiana en Mar del Plata”, agregó.

“En esta ciudad tenemos una presencia importante de italianos, fundamentales a la hora de entender, por ejemplo, el sector pesquero de Mar del Plata. Hay miles de personas abocadas a ello, tanto en los barcos como en las plantas procesadoras. Desde el puerto de la ciudad salen productos que se exportan a todo el mundo. Hace unos años, estando de viaje en Nápoles me encontré con productos marplatenses. Una gran satisfacción”, aseguró Vitiello, quien llegó a nuestro país en 1958.

En otro tramo de su alocución al recibir la distinción de manos del titular del Ejecutivo local, el presidente de la Casa D’Italia remarcó que “la colectividad de Mar del Plata siempre se destacó a nivel nacional por el empeño que pone, por ejemplo, a la hora de participar electoralmente. En el último referéndum, nuestra ciudad tuvo un porcentaje de votantes que superó incluso a algunas regiones italianas”.

De acuerdo al COMITES (Comitato degli Italiani all’Estero), en Mar del Plata hay más de 55 mil personas que tienen ciudadanía italiana, lo que pone a la comunidad en un lugar de mucha relevancia. De ahí la importancia de lugares como la Casa D’italia, una verdadera referencia, en un conjunto de varias instituciones en la ciudad que congregan a cientos de vecinos en todas las actividades que llevan a cabo.

“Somos proclives al recambio y a la renovación continua para que se siga acercando gente, seguir creciendo. Incluso en pandemia –y tomando todos los recaudos del caso- tratamos de dar respuesta a la gente que se acerca a tramitar la ciudadanía o el pasaporte”, concluyó.

Desde la Municipalidad, se informó que este reconocimiento es el primero de una serie de distinciones -que se entregarán a otras entidades similares- en razón de su trabajo por la historia de la ciudad.

Además del intendente Montenegro, del encuentro también participaron la directora de Cooperación Internacional, Colectividades y Culto María Florencia Ranelucci y la concejal Cristina Coria.