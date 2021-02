Gimnasios en pandemia: "Las deudas no se pagan y se asumen más"

Desde la Cámara de Gimnasios de Mar del Plata analizaron este viernes el presente del sector y el desarrollo de la actividad durante la temporada en pandemia. Según indicaron, el principal problema es la pila de deudas que acumulan los establecimientos como saldo del tiempo en que no pudieron trabajar.

Luego casi todo un 2020 con las persianas bajas, los gimnasios de la ciudad finalmente pudieron abrir sus puertas durante un tiempo sostenido, pero en los peores meses para la actividad. Sin embargo, la posibilidad de trabajar es celebrada por los empleados y dueños de locales.

"Lo vamos llevando. Estamos con un aforo del 30%, hubo mucha reducción de personal, los locales abren menos horas. Hay que ver cuando todo vuelva a la normalidad y las deudas pesen más. Diciembre, enero y febrero son los peores meses del año para nosotros", explicó Ariel Catalbiano, referente de la Cámara a El Marplatense.

Entre las complicaciones, destacó las obligaciones que no pudieron afrontar durante el año pasado y afirmó: "Directamente, las deudas no se pagan y se asumen más deudas. Todos van tratando de no asumir más y cada uno verá cómo las pagará, algunos venderán máquinas, otros el auto".

Por último, consideró: "La ciudad no está al 100%. La gente se cuida, trata de no salir mucho, alguna está asustada y en los gimnasios también influye el hecho de no poder bañarte".