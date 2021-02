Esclarecen una serie de robos y recuperan nueve celulares

Un hombre de 41 años fue aprehendido por la policía en las últimas horas por encubrimiento cuando, en su domicilio, encontraron nueve teléfonos celulares robados. El operativo permitió el esclarecimiento de dos robos.

Los hechos comenzaron cuando personal de la comisaría decimotercera realizó un allanamiento en Bermejo al 2300. En el marco del registro, los oficiales dieron con un Iphone 6 Plus, Motorola G4 Plus, un Samsung J2 Core, un Motorola C Plus, un Huawei Psmart, un Samsung A5 2006, un Samsung A5 2017, un Samsung J7 Prime y una Samsung J6.

También secuestraron dos tablets, una Samsung A y una Samsung S2.

Además, como consecuencia de la investigación, el hombre fue imputado por el delito de "encubrimiento", pero el fiscal lo liberó bajo el artículo 161, ya que no se consideró necesaria la prisión preventiva.