En un retén, detienen a un especialista en robar taxis y remises

Personal de comisaria 8va detuvo a una persona que se dedicaba al robo de taxis y remises, denuncias que sirvieron para establecer parámetros de los datos aportados sobre el delincuente.

En el marco de un operativo en Ruta 88 km 8,5 se interceptó un auto de alquiler remis en el cual el chofer dio cuenta que el pasajero lo "tenía amenazado con un arma blanca, con fines de ilícito y que lo obligaba a que lo llevara hasta Estación Chapadmalal", señalaron.

Los uniformados, en el lugar, procedieron a la aprehensión del pasajero un masculino de 28 años, secuestrándole en su poder un arma blanca tipo Tramontina.

Con esa detención, el personal establece que el sujeto "habría robado a otras licencias con la misma modalidad, secuestrándole prendas de vestir que coinciden con los hechos investigados", detallaron.

Con la intervención de la fiscalía N°7 a cargo de Leandro Arévalo, quien dispuso la notificación de formación de causa por "Tentativa de robo" y notificación de Formación de Causa por "Robo agravado" de los días jueves 4 y sábado 6 del corriente y remisión a UP 44Batan.

Este hombre tenía antecedentes penales por "Portación ilegal de armas de fuego de uso civil-Hurto y Daño".

LOS HECHOS

El pasado jueves un taxista denunció que se "encontraba en la parada de calle Catamarca y avenida Luro, cuando sube un masculino, delgado, de aproximadamente 30 años, con barbijo y gorra", según la denuncia.

"El hombre me llevó hasta Estación Chapadmalal, era un viaje normal, y al llegar a la altura de calle 515 entre Batan y Chapadamlal, me toma por la espalda y sin causarme lesiones me despoja de $500 pesos y un celular A10 Samsung", dijo.

El segundo hecho había ocurrido dos días después y según la denuncia, de otro trabajador del volante de la empresa Servitaxi, cuando se encontraba en la parada de avenida Luro e Independencia, "suben dos masculinos, delgados, aproximadamente de 30 años, con barbijo, quienes refieren viaje a Estación Chapadmalal", detallaron.

"Al llegar a la altura de calle 515 entre Batan y Chapadamlal, bajo amenaza de tener arma blanca, sin ver ni causar lesión me despojan de $1000 pesos y antes le habían entregado un celular Samsung".