Montenegro aclaró las razones por la cuales no se vacunó contra el coronavirus

El intendente de General Pueyrredon, Guillermo Montenegro, a través de una carta, manifestó las razones por las que decidió hasta el momento no aplicarse la vacuna contra el coronavirus, aunque aseguró creer en la efectividad de la misma.

"Muchos me preguntan si me vacuné, por qué no me vacuné y si me voy a vacunar", comienza la misiva, al tiempo que detalló: "En el marco de la planificación prevista por el Ministerio de Salud la vacuna es, en primer

término, para los grupos de riesgo, nuestros adultos mayores y para el personal de salud y seguridad".

Asimismo, en el escrito profesa que "coincido en esta decisión, porque realmente tenemos que cuidar a quienes son más vulnerables frente a este virus, y no solamente por tener enfermedades preexistentes o condiciones particulares".

"También es fundamental que sigamos cuidando a quienes están en la primera línea de batalla, nuestros trabajadores y trabajadoras del sistema sanitario, tanto público como privado", aclaró.

"Hasta que todos esos marplatenses no están vacunados no estaría tranquilo haciéndolo yo. No es demagogia, es sentido común. Prefiero seguir cuidándome, como aprendimos todos hasta ahora, con el lavado de manos frecuente, el uso del barbijo, el distanciamiento", explicó el Jefe Comunal.

Y continuó: "También se prevé vacunar en esta primera etapa a docentes y auxiliares para garantizar las mejores condiciones del regreso a clases. Eso es una prioridad porque como ya lo expresé en varias ocasiones quiero que los chicos y chicas vuelvan a las clases presenciales".

Aprovechó, en cuanto a la presencialidad en las aulas, para destacar que "trabajamos todo el año para poner los establecimientos en condiciones y ahora, estamos acompañando a toda la comunidad educativa para que puedan abrir las aulas. Siempre cuidando la salud".

"Creo en la vacuna y quiero que funcione esta planificación, porque significaría más salud y también que más marplatenses puedan trabajar y más vecinos, puedan seguir disfrutando de la ciudad. Por eso, voy a vacunarme cuando corresponda hacerlo", cerró el Intendente de Mar del Plata y Batán.