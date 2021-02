Neme, tras el voto negativo del kirchnerismo: “Seguiremos trabajando para el regreso a las aulas”

Por Carlos Walker

En el marco de la pasada reunión de la comisión de Educación del Concejo Deliberante, tal como adelantó El Marplatense, el bloque de concejales del Frente de Todos archivó un proyecto de comunicación por el cual se solicitaba al Congreso de la Nación y a la Legislatura de la Provincia de Buenos Aires que establezcan a la educación como "servicio público esencial" durante el ciclo de escolaridad obligatoria con "el objetivo de la vuelta a la presencialidad de las clases con el cumplimiento de las medidas sanitarias correspondientes".

Clase abierta en Mar del Plata.

Padres, alumnos y docentes #JuntosPorLaEducación

La educación es una prioridad y su garantía es la PRESENCIALIDAD. pic.twitter.com/1Bt82RLYjW — Agustin Neme (@agustin_neme) February 9, 2021

En el cuerpo legislativo local, la iniciativa había sido impulsada por el interbloque de ediles de Juntos por el Cambio. Tras el voto negativo del kirchnerismo, el concejal de Vamos Juntos, Agustín Neme, sostuvo que “con el voto negativo del bloque del Frente de Todos se archivó nuestro proyecto solicitando se declare a la educación como servicio esencial”. Y destacó: “Seguiremos trabajando para el regreso a las aulas”.

Por su parte, la edil radical, Marianela Romero, remarcó que “la educación es una prioridad y su garantía es la presencialidad con protocolos”.

"Me sorprendió ampliamente la decisión del kirchnerismo de archivar este expediente. La bandera de la educación, es una bandera que no tiene partidos políticos. Fue lamentable escuchar a concejales del Frente de Todos diciendo que la educación no es un servicio esencial. En este caso, me alegra estar de la vereda de enfrente, para nosotros la educación es una cuestión esencial para el crecimiento, el desarrollo y el futuro de los niños. La educación es uno de los ejes fundamentales", dijo la concejala en declaraciones a CNN Radio Mar del Plata, FM 88.3.

Por el futuro de la sociedad...

Por la salud de la niñez...

Por más oportunidades..

Protocolos claros y aulas abiertas!!#JuntosPorLaEducacion #AbranLasAulas https://t.co/T9eC7H2qwl — Maru Romero (@MaruRomero86) February 10, 2021

En las últimas horas, el interbloque de concejales de Juntos por el Cambio realizó una clase abierta en una plaza céntrica para respaldar la vuelta a la presencialidad en las aulas para el ciclo lectivo de este año. En ese contexto, el titular del Concejo Deliberante, Ariel Martínez Bordaisco, señaló que “abrir las escuelas es abrir un futuro diferente. El país entero necesita un plan urgente para recuperar el tiempo perdido y achicar desigualdades. Por eso volvamos a la escuela”.

Abrir las escuelas es abrir un futuro diferente. El país entero necesita un plan urgente para recuperar el tiempo perdido y achicar desigualdades. Por eso #VolvamosALaEscuela https://t.co/oMxCEYuK2z — Ariel Bordaisco (@ArielMBordaisco) February 9, 2021

Mientras tanto, la presidenta del bloque de concejales de la UCR, Vilma Baragiola, indicó que “en Mar del Plata también seguimos sumando voces, pidiendo presencialidad y protocolos para que todos los chicos vuelvan a la escuela”.

En Mar del Plata también seguimos sumando voces, pidiendo presencialidad y protocolos para que todos los chicos vuelvan a la escuela. #JuntosPorLaEducacion#AbranLasAulas#VolvamosALaEscuela#ProtocoloParaElRegreso pic.twitter.com/CME9Uu01IO — Vilma Baragiola (@vilmabaragiola) February 9, 2021

En ese sentido, desde la bancada de ediles de la Coalición Cívica afirmaron que “junto a docentes, estudiantes, padres y madres, realizamos una jornada de protesta en reclamo por la presencialidad de la educación, después de un año de aulas cerradas”.

“Exigimos a las autoridades provinciales y nacionales un protocolo de retorno a clases que garantice el cuidado de docentes y alumnos”, resaltaron.

VOLVAMOS A LAS ESCUELAS Junto a docentes, estudiantes, padres y madres, realizamos una jornada de protesta en reclamo por la presencialidad de la educación, después de un año de aulas cerradas. pic.twitter.com/4PKF5fBJAI — Coalición Cívica-ARI Mar del Plata (@ccarimdp) February 9, 2021

Durante la pasada semana, el intendente Guillermo Montenegro recorrió la Escuela 16, donde se realizan distintos trabajos de mantenimiento, además de poda en el interior y en el exterior del lugar. "Estamos trabajando para dejar los establecimientos educativos en condiciones, para que vuelvan las clases presenciales", dijo el jefe comunal.

"El año pasado los docentes tuvieron que reinventarse, los chicos sufrieron muchísimo el encierro, y estar lejos de sus amigos. Sus padres también vieron afectada su vida cotidiana y necesitan volver a trabajar”, dijo.

En ese sentido, el jefe comunal, este miércoles en el acto por el aniversario de Mar del Plata, afirmó que “se están definiendo los protocolos y creo que tienen que ver con las particularidades que tenga cada uno de los establecimientos, más allá de que sean municipales, provinciales o privados".

"Va a haber protocolos que tengan que ver con el distanciamiento, con la ventilación, con la cantidad de alumnos en una clase. Es lo que se está trabajando en la Provincia. Es entendible que haya reclamos, hay que escucharlos y a partir de ahí tomar las decisiones que se entiendan que son las mejores”, concluyó.