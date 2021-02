Berni: “En la provincia de Buenos Aires tenemos un policía cada 100 cuadras”

El ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, dialogó con el equipo de Lanata Sin Filtro por Radio Mitre. En la entrevista, el funcionario de Axel Kicillof explicó que necesitan alrededor de 350 mil policías “para cubrir la superficie que se necesita”.

“En la provincia de Buenos Aires tenemos un policía cada 100 cuadras”, aseguró remarcando que en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires “en una manzana viven 50 o 60 mil personas” mientras que en la Provincia “en una manzana viven 50 familias”.

Por otro lado, confirmó que fueron desafectados más de 400 efectivos policiales por incumplimiento de su deber durante las protestas que se llevó frente a la Quinta de Olivos. “No cumplen con su misión de policías. No cumplieron con la ley”, dijo.

A su vez, hizo mención sobre la protesta que está prevista para el jueves en reclamo de mejoras salariales y de condiciones laborales. “No es ningún mensaje por la protesta pero no somos ingenuos. La protesta tiene que ver con esto. Sabían que a partir del levantamiento de la feria judicial se iban a activar los sumarios. Habíamos dichos que quienes no cumplían con su deber iban a ser sancionados. Hemos cumplido con lo que dijimos que íbamos a hacer”, dijo.

“La agremiación es una herramienta fundamental en una Policía que funciona. En una Policía que tiene los problemas de la bonaerense, con índices de corrupción, está en dudas. No sé si las condiciones están para que funcione”, detalló posteriormente.

Sobre el crimen de Úrsula Bahillo que fue asesinada por un agente que estaba separado de la fuerza policial por problemas psiquiátricos manifestó: “El hecho es lamentable. Era un policía apartado de su cargo, sin pistola, tenía restricción pero la terminó asesinando“. Y añadió: “Pero nada tiene que ver la Policía y el pueblo prendió fuego un patrullero porque si. Es una herramienta del Estado, de la Policía".