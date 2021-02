El clima no ayuda: Mar del Plata con lluvias, en la previa del feriado de Carnaval

No mejora. No hay con qué darle. Febrero se presenta muy malo desde lo climático y eso se traduce en las esperanzas de poder contar con buenas condiciones climáticas para el fin de semana largo, por la celebración de Carnaval.

Este jueves, Mar del Plata amaneció con cielo cubierto, húmedo y una temperatura que no superó los 12 grados. ¿Mejorará? No. A lo largo del día se esperan lluvias, pasado el mediodía, condiciones que se mantendrán para la noche. Para el viernes no se esperan modificaciones.