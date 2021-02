El Gobierno ratificó el retorno a las clases presenciales: "Volver a las escuelas implica agravar la crisis sanitaria en Mar del Plata"

Mientras los docentes de Mar del Plata esperan la definición y difusión de los protocolos que se implementarán en las escuelas para el regreso de las clases presenciales a partir del 1º de marzo, desde un sector disidente a la conducción del gremio Suteba se mostraron en contra y denunciaron que "volver a las escuelas implica agravar la crisis sanitaria".

Este viernes, el Consejo Federal de Educación ratificó el retorno a las clases presenciales en Argentina de acuerdo a la situación epidemiológica de cada región y con condiciones de seguridad sanitaria que garanticen el cuidado de la salud.

En una conferencia de prensa luego del encuentro, el ministro de Educación, Nicolás Trotta anunció la creación de un observatorio para el seguimiento y evaluación del regreso a clases presenciales, y confirmó que "se reafirmó un esquema de presencialidad, no presencialidad y una combinación de ambos para poder cumplir los 180 días de clases".

"Están dadas las condiciones, con la particularidad de cada región, para tener presencialidad en las escuelas", indicó el funcionario tras la reunión con los ministros de Educación de las jurisdicciones, dirigentes gremiales y legisladores que se desarrolló en la residencia de Olivos.

"Realizamos acciones en distintos lugares del país mientras en la Quinta de Olivos el Consejo Federal de Educación, el ministro de Educación Trotta y el presidente Fernández, discutían de que manera nos mandarán a la escuela. Lo que ellos llaman presencialidad segura dista mucho de serlo", aseguró desde Mar del Plata, Sabrina Gil, integrante del "Frente Multicolor".

Y denunció: "Modificaron los índices para ocultar que las condiciones no están dadas para volver a las escuelas y es por eso que estamos llamando a la docencia a que se organice para exigir que el Gobierno las garantice".

"El regreso a clases en forma presencial implica una movilización, a nivel nacional, de 13 millones de personas diariamente, en este contexto donde los especialistas están anticipando una segunda ola. Volver a las escuelas implica agravar la crisis sanitaria", sentenció.

Por último, detalló que "las condiciones no solo no están dadas en términos sanitarios, sino tampoco lo están a nivel laboral o edilicio" y destacó que en Mar del plata "no hay avances en este sentido". Asimismo, dijo que tampoco "hubo nombramientos de más docentes y auxiliares de limpieza".