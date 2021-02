UOCRA: "Por Mar del Plata la obra pública no aparece"

El secretario general local de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (Uocra), César Trujillo, analizó la realidad del sector y destacó que aguardan por inversiones que puedan reactivar la actividad.

"Estamos complicados, lo mismo que pasa a nivel nacional. Preocupados y esperando que los anuncios que se venían haciendo de inversiones, en obras privadas o públicas, se haga realidad. Estamos a mediados de febrero y no tenemos noticias. El año pasado la pasamos muy mal, esperemos que este año se revierta un poco a favor de los trabajadores", aseveró Trujillo en diálogo con El Marplatense.

Al ser consultado por el Plan de Reactivación y las inversiones anunciadas por el Estado, el gremialista señaló: "Por Mar del Plata la obra pública no aparece" y "estamos muy preocupados por todo esto".

"El inversor privado, el desarrollador, construye para vender y la venta le ha caído brutalmente. Al no haber nuevas obras, se nos está complicando. Si no hay empresas, no hay trabajadores ni sindicatos. Esperemos que las palabras se hagan realidad", concluyó Trujillo.