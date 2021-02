"La economía jugó un papel definitivo para decir que fue una temporada muy floja"

Guillermo Bianchi, secretario general del Sindicato de Empleados de Comercio, realizó un balance sobre la temporada de verano, la cual consideró muy floja, y se refirió tambien al proceso de vacunación en la ciudad, dejando en claro la disponibilidad del Sindicato en caso de ser requerido.

En una entrevista con CNN Radio Mar del Plata (FM 88.3), Bianchi apuntó que "el 30% de los trabajadores mercantiles son esenciales".

"Es una temporada que no fue. Nosotros no tenemos un piso comparativo. En la temporada pasada a esta altura estabamos en plena temporada, no hay comparación. Esta no solo fue atípica por la pandemia, si no que la cuestión económica jugó un papel definitivo para decir que fue una temporada muy floja", asveró el gremialista.

De cara al futuro, indicó que "todo lo que hay que mirar hay que hacerlo a corto plazo" y consideró que "la vacuna traería nuevas oportunidades para no volver a fases anteriores".

"La economía va tomando una rueda ascendente, lenta, pero ascendente. Y Mar del Plata tiene su economía propia muy importante", agregó Bianchi.

Con respecto a la vacunación, el sindicalista afirmó que ya habido "muchísimas consultas" en el gremio. Asimismo, ya se vacunaron "los compañeros de nuestra mutual y obra social porque son agentes de salud" y "se ha tomado con mucha alegría, estaban contentos al ser llamados para vacunarse".

"Las condiciones sanitarias en el gremio para la vacunación las tenemos. Estamos a disposición desde el primer día", concluyó.