Transporte escolar: entre la angustia del 2020 y la incertidumbre del 2021

El transporte escolar al igual que muchas otras actividades fue golpeado en esta pandemia. Por estos días y a 14 meses del parate de las actividades escolares, el transporte escolar se encuentra entre la angustia del 2020 y la incertidumbre para el 2021.

Los propietarios y administradores de los transportes escolares de Mar del Plata aguardan que las autoridades les transmitan el protocolo de prevención contra el Covid, para poder empezar a trabajar en el inicio de clases.

"La verdad es que tenemos mucha incertidumbre, estamos igual que los padres ya que oficialmente no hemos tenido ninguna comunicación. De hecho muchos padres se comunican con nosotros para preguntarnos sobre el comienzo de clases, porque incluso en las escuelas ni los directivos tienen idea de lo que pueda suceder", manifestó Cristina Rubio, presidenta de la Asociación Propietarios de Transporte Escolar y Afines en declaraciones a El Marplatense.

"Los padres se comunican con nosotros ya que desde las escuelas no tienen mucha respuesta, porque no hay mucho conocimiento todavía. Si bien han bajado algunas directivas en relación a las escuelas de la provincia, aún no han llegado a Mar del Plata, en cuanto a como se va a implementar la presencialidad en las escuelas, a partir de este año", afirmó.

En referencia a la disponibilidad de las unidades en caso de recibir una confirmación para el comienzo de la prestación del servicio, Rubio sostuvo que "nos estamos preparando con un protocolo que se realizó en el mes de mayo del año pasado, el cual se presentó en la municipalidad y el cual también habilita al traslado de adultos con un 60% de capacidad, la protección correspondiente para los choferes, con un plástico de separación, alcohol en gel y por supuesto el uso obligatorio del barbijo".

"Ese protocolo se realizó para otra situación diferente a la de hoy, por lo que nosotros estamos esperando un protocolo de la provincia para el transporte escolar. Por ejemplo en CABA, donde las clases comenzarán el 17 de febrero, la capacidad que se utiliza en las combis es del 100% y es lo que esperamos nosotros para el resto de la provincia", destacó.

Esto deja a la vista que la pandemia del Covid-19 golpea a muchos sectores de la economía, sin embargo hay algunos oficios que al corto plazo no tienen fecha de retorno ni meses prometedores en términos de rentabilidad. Este es el caso de los transportistas escolares en Mar del Plata, inmovilizados desde marzo a pocos días de comenzar el ciclo lectivo 2020 y que hoy en día se encuentran entre la angustia del 2020 y la incertidumbre para el 2021.

Al ser consultada por la necesidad de volver a la actividad después de un año muy complicado Rubio señaló que "dependemos exclusivamente de esto. Hace 14 meses que estamos sin trabajar. Por intermedio del DNU que sacó el gobierno con respecto a la cuarentena en marzo del 2020, nosotros quedamos incapacitados para llevar escolares y para trabajar en esto que es lo nuestro".

"Esperemos que ahora de a poco todo vuelva a una nueva normalidad y podamos comenzar a trabajar, porque la mayoría tenemos muchas deudas y realmente necesitamos comenzar con lo que es nuestro trabajo", concluyó Cristina Rubio.