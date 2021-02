¿Lavado de activos?: dudas de la Coalición Cívica sobre una empresa instalada en el Parque Industrial

Por Carlos Walker

El bloque de concejales de la Coalición Cívica presentó un pedido de informes para que el Ejecutivo local brinde detalles sobre diversos puntos relacionados con la firma “Alimentos Modernos SA”, empresa que está instalada en el Parque Industrial Gral. Savio de la ciudad de Mar del Plata.

En la iniciativa, a la cual El Marplatense tuvo acceso, la edil Angélica González explicó que “en el expediente del Departamento Ejecutivo 2016-15615/5, se encuentra glosado el convenio de simple tenencia suscripto el 30 de mayo de 2017 entre la municipalidad y la firma Alimentos Modernos SA”.

Detalló que “el referido convenio lo es en relación al otorgamiento por parte de la municipalidad (otorgante) a Alimentos Modernos SA (otorgado), de lotes ubicados en el Parque Industrial Gral. Savio de la Ciudad de Mar del Plata. Ello implica una superficie total de 89.621,44 mts2. Del instrumento jurídico surge que las parcelas otorgadas lo son a fin que la empresa los destine a la instalación de una planta industrial que desarrollará la actividad de elaboración de papas prefritas y especialidades de papas”.

A su vez, indicó que “se desprende del convenio que el otorgado se obliga a proveer a los lotes de la infraestructura (gas, caminos, agua, energía, cloaca, etc.) necesaria para el funcionamiento de la planta, renunciando a reclamar al municipio sobre la provisión de la misma”. “También surge del acuerdo que las parcelas otorgadas no podrán ser utilizadas para otro destino que el antes indicado. Asimismo se determina en el convenio que toda obra de infraestructura a construirse en el Parque Industrial será abonada por el otorgado, en relación al porcentual que le corresponda como copropietario”, explicó la concejala de Lilita Carrió.

Además, se establece “en el acuerdo que dentro del plazo perentorio e improrrogable de 36 meses a partir de la firma del mismo (30/ 5/ 2017), es decir el 30 de mayo de 2020, el otorgado estaba obligado a culminar el plan de obras que presentara ante la secretaría de Desarrollo Productivo. Se contempla también que la tenencia otorgada lo es bajo condición resolutoria para el otorgado de cumplir con la totalidad de las obligaciones emanadas del convenio”.

“En sentido análogo de establece que en caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones a cargo del otorgado, la municipalidad podrá optar por: a- intimar al otorgado al cumplimiento con la aplicación de una multa del dos por ciento del valor del inmueble, o b- dar por rescindido el convenio con más el reclamo de los daños y perjuicios que el o los incumplimientos hubieren causado al otorgante. Se desprende asimismo del convenio en caso de incumpliendo por la empresa de cualquiera de las obligaciones a su cargo, la mora operará de pleno derecho, sin necesidad de intimación previa judicial o extrajudicial”, agregó González.

Y subrayó que “mediante nota de fecha 14 de enero de 2019, la empresa solicita al municipio una prórroga por un plazo máximo de 24 meses y mínimo de 12 meses en el término original de 36 meses previsto en el contrato para la culminación del plan de obras. En la nota presentada por la empresa ‘otorgada’, fechada el 14 de enero de 2019, se refiere que Alimentos Modernos SA para realizar la inversión necesaria para la culminación del proyecto se valdrá de diversas herramientas financieras, incluyendo entre otras diferentes a la propia financiación, el financiamiento de socios y prestamos del sector financiero público, privado, nacional y/o extranjero”.

“En la aludida nota de pedido de extensión de plazo para culminación de plan de obras, la empresa indica que ha retomado contacto con socios financieros para la realización del proyecto. Existe además glosada al expediente referido en los ‘vistos’, otra nota de la empresa otorgada, fechada el 30 de julio de 2019, de la que surge que Alimentos Modernos SA’ se encuentra en avanzadas negociaciones en la celebración de un acuerdo con un inversor extranjero para la celebración de un joint venture para la construcción y explotación de la planta industrial a realizar”, reveló la edil oficialista.

Ante dicha situación, González consideró que “implica un cambio sustancial en la conformación de la persona jurídica respecto de la parte ‘otorgada’ del convenio, es decir un cambio esencial en la persona de uno de los contratantes originarios”.

“La referida nota tiene por objeto solicitar al municipio se le otorgue a la empresa una ampliación de los lotes ya otorgados. Pide el otorgamiento de 20 parcelas más en la Quinta 15 de la Circunscripción y Sección ya identificadas en el convenio original. Dicha circunstancia varía radicalmente el objeto original del convenio y lo desvirtúa en su totalidad”, sentenció la concejala.

En el pedido de informes, la Coalición Cívica le reclama al Ejecutivo local que brinde detalles sobre estos puntos

-Estado de cumplimiento de cada una de las obligaciones asumidas por la empresa “Alimentos Modernos SA” derivadas del convenio de simple tenencia que suscribiera con la municipalidad el 30 de mayo de 2017, con especial énfasis en las referidas a la culminación de las obras comprometidas, determinando si ha dado acabado cumplimiento a ellas.

-Tributos Nacionales, Provinciales y Municipales en los que se encuentra inscripta la empresa otorgada.

-Socios que conforman “Alimentos Modernos SA”, tipo de tenencia accionaria, cantidad de acciones y domicilio de cada uno de ellos.

-Cambios acaecidos en la sociedad “Alimentos Modernos SA” desde el momento de la firma del convenio en cada uno de sus órganos sociales.

-Existencia de algún acuerdo entre la empresa otorgada y sociedad/ es nacionales o extranjeras tendientes a formar joint venture u otra figura societaria que tenga incidencia en la explotación industrial comprometida en el convenio y que desnaturalice, desvirtúe o altere sustancial y esencialmente la formación de la persona jurídica parte originaria del acuerdo en cuestión;

-Si al momento de la suscripción del convenio de simple tenencia, el representante de la firma “Alimentos Modernos SA” contaba con las instrucciones y autorizaciones necesarias para ello;

-Si la empresa otorgada registró el convenio, sus efectos e inversiones requeridas en los estados contables sociales correspondientes;

-Si “Alimentos Modernos SA” informó a sus órganos sociales y accionistas la suscripción del convenio, así como la inversión requerida para el cumplimiento de sus obligaciones;

-Si la firma otorgada realizó algún tipo de operación distinta de las expresamente surgidas del convenio de simple tenencia;

-Si la empresa “Alimentos Modernos SA” ha informado relación comercial con “Lamb Weston Holdings INC.”, acompañando los instrumentos que acrediten su relación;

-Si la empresa Lamb Weston Holdings INC.” ha dado en cuanto a inversiones comprometidas y/o realizadas ha informado y dado cumplimiento a los requisitos exigidos por la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (US Securities and Exchange Com.), a fin de descartar un eventual caso de lavado de activos mediante la forma de inversión extranjera ficticia.